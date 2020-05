Med: David Corenswet som Jack Castello i «Hollywood». Foto: Saeed Adyan / Netflix

TV-anmeldelse «Hollywood»: Det var en gang i Hollywoke

Lykken i et parallelt Hollywood-univers er kanskje akkurat det vi trenger nå.

«Hollywood»

Amerikansk dramaserie i 7 deler

På Netflix fra 1. mai

Skapt av: Ryan Murphy og Ian Brennan

Med: David Corenswet, Jeremy Pope, Laura Harrier, Holland Taylor, Jim Parsons m.fl.

Hva om Hollywood ikke var et kaldt sted der man i stedet for å følge lommeboken, fulgte hjertet? Der hvem som helst kunne få muligheten til å bli stjerne, basert på talent – og ikke bare hvem man deler seng med. Uavhengig av hudfarge, legning og kjønn.

Knallhard science fiction, ja visst. Enda mer så på 1940-tallet, der denne miniserien plasserer handlingen sin. Forskjellen er at Ryan Murphy («Glee», «American Horror Story») har valgt å gjøre det han kan best: Ignorere virkeligheten. Til gagns.

DRIVSTOFF: Disse gutta selger drømmer, ikke bensin. Foto: NETFLIX

Murphy dikter fram et fiktivt Hollywood-eventyr der gode ting skjer med gode folk, og slemminger opplever slemme konsekvenser.

Slik gjør «Hollywood» seg like naivt sannferdig som fjorårets nydelige Quentin Tarantino-film, «Once Upon a Time in Hollywood». Den blander lykkefølelsen til Tarantino og historieforfalskningen til «Mad Men» til en fargesterk virkelighetsflukt.

Faktiske skuespillere dukker nonchalant inn i randsonen av manus, mens andre trekkes tungt inn i handlingen.

STJERNE: Camille Washington (Laura Harrier) drømmer om å bli superstjerne i «Hollywood». Foto: NETFLIX

Ernest Borgnine deler så vidt ut en Oscar. Rock Hudson er åpent homofil omtrent fra begynnelsen. Samtidig får han en like håpløs karrierestart som den ekte og trenger 67 forsøk på å huske replikkene sine. (Vår virkelighets Hudson brukte 48 på sin første film). Henry Willson, agenten hans, gjøres i overkant ellevilt og offensivt av Jim Parsons («Big Bang Theory»).

Disse to tar del i en ensemblefortelling som starter på bunnen og ender i toppen av et filmmanus. Det går flere runder i studio, både med advokater og klanmedlemmer. Likevel blir alle utfordringer, store og små, løst på nærmest magisk vis.

Ingen av karakterene gis noe videre dybde. Selv om de tar klassereisen fra bensinstasjongigolo til hovedrolle på kinolerretet. De blir i stedet lykkelige såpebobler og pappfigurer som får det de ønsker seg. Nesten uansett.

IKKE SHELDON: Henry Willson (Jim Parsons) er ekstremnettverkeren som får alt slik han vil til slutt. Foto: NETFLIX

Latterlig enkelt, latterlig tynt. Lykkespunnet drømmefjas, med realismen til en ungdomsskolestil. Og med handlingskonsekvensene til en barnebok. Der poenget har vært å skape det perfekte Hollywood, hvor det gode og riktige vinner til slutt.

Det er i mangel av et bedre ord, virkelig woke. Nettopp derfor er resultatet en underholdende, men litt irriterende korrekt lek med både fordommer og «hva om»-muligheter. De drøye syv timene knirker her og der i gjennomføringen, og blir helt usannsynlig gyllen i avrundingen. Likevel må man besnæres over viljen og evnen til å jage den perfekte Hollywood-slutten.

«Movies don’t just show us how the world is, they show us how the world can be», sier en karakter ganske tidlig. Vel, virkeligheten er for de fleste traurig nok for tiden. I det perspektivet er «Hollywood» en tanketom, takknemlig og passe forglemmelig lykkepille.

Bare ikke tro at den «historiske» informasjonen kan brukes til noe som helst.

Publisert: 02.05.20 kl. 12:49

