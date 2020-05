NÆRT OG KJÆRT: NRK-sjef Petter Wallace tror at seerne vil ha enda mer av serier som den australske serien «Et sted å høre til» som vises med stor suksess på NRK TV nå om dagen. Den anerkjente skuespilleren Marta Dusseldorf spiller hovedrollen som Sarah Adams. Foto: NRK

TV-topp tror på mer vennskap, følelser og nærhet etter corona

NRK-toppen Petter Wallace tror corona-situasjonen vil få stor betydning for hva slags TV-programmer vi ønsker å se på når krisen er over. Han spår flere programmer som spiller på følelser, vennskap, familie og nærhet.

– Denne krisen gjør at verdier blir forsterket. Vi opplevde det etter 22. juli. Vi søker mer sammen, også når det gjelder innhold i TV-programmer, sier Petter Wallace til VG.

Han er programredaktør for eksternt innhold i NRK og tror også vi vil se en økning i programmer hvor intriger spiller en langt mindre rolle hva innholdet angår.

– Denne krisen har gjort at folk er hyggeligere mot hverandre, mer omsorgsfulle. Det gjør også at vi får større avstand til de mest outrerte, konfliktorienterte programmene, sier Wallace.

Han løfter frem den australske serien «Et sted å høre til» som et eksempel på en serie som har mange gode verdier i tiden. En serie som har stor suksess på strømmetjenesten NRK TV. Sesong 1 er sett av 320 000 på nett og episodene som har gått på tv er sett av 266 000 i snitt. Sesong 2 er sett av 220.000 i snitt, mens de tre første episodene av sesong tre, kan skilte med et snitt på 168.000.

«Et sted å høre til» «Et sted å høre til» er et romantisk drama satt til Australia på 1950-tallet. Den anerkjente skuespilleren Marta Dusseldorf spiller hovedrollen som Sarah Adams, sykepleieren med en mystisk fortid som vender tilbake til Australia etter 20 år i utlandet. På reisen hjem blir hun involvert med familien Blighs, en velstående australsk familie. Sarah utvikler en umiddelbar forbindelse med den kjekke og sjarmerende enkemannen George, så vel som hans unge datter Anna og svigerdatteren Olivia. Men når Sarah oppdager en potensielt skandaløs familiehemmelighet fra Bligh blir hennes fremtid knyttet til deres for alltid. Vis mer

FORSTERKET: – Denne krisen gjør at verdier blir forsterket. Vi opplevde det etter 22. juli. Vi søker mer sammen, også når det gjelder innhold i TV-programmer, sier Petter Wallace, programredaktør for eksternt innhold i NRK Foto: Jørgen Braastad

Samtidig er Wallace opptatt av at det TV-seere først og fremst vil ta tilbake når krisen er over, er fest og moro.

– Vi vil rask tilbake til en storhet i den forstand at det er mange mennesker til stede i TV-programmene. Fest og moro som vi er sammen om og opplever sammen, sier Petter Wallace.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er enig med Petter Wallace i at en krise som dette gjør at folk ofte verdsetter mer de nære verdiene i livet.

– TV-innhold er ofte et speil på virkeligheten, og vi skal ta inn over oss den virkeligheten mange nordmenn nå lever under. Det gjør vi også, og vi har allerede hatt innhold som tar opp noe av dette, som talkshowet «Sammen» som vi sendte for kort tid tilbake, sier Kathrine Haldorsen til VG.

PROGRAMREDAKTØR: – Hva som er en god historie og sterkt innhold har ikke forandret seg selv om vi er blitt rammet av en pandemi. Vi skal fortelle den gode historien slik vi alltid har gjort det, selv om vi er i en spesiell situasjon, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

– Kan det også bety at konfliktdrevne programmer – hvor intriger og konstruert uvennskap vil bli mindre viktige?

– Hva som er en god historie og sterkt innhold har ikke forandret seg selv om vi er blitt rammet av en pandemi. Vi skal fortelle den gode historien slik vi alltid har gjort det, selv om vi er i en spesiell situasjon, sier TV 2-toppen.

Hun mener en god historie kan inneholde både nære og kjære verdier, samtidig som den har en konfliktlinje.

– Spørsmålet om programmer med en tydelig konfliktlinje blir mindre viktig under en krisen mener vi ikke har spesiell verdi. Folk velger det innholdet de engasjeres av, også under en krise som denne. Det er iallfall vårt inntrykk, sier Haldorsen.

Hun understreker at hun tror at folk flest har et behov for en viss normalitet i unormalen.

– Vi jobber for å opprettholde de kjente og kjære konseptene i sendeskjema som er rutiner og tradisjoner i folks liv, sier Kathrine Haldorsen.

Hanne McBride, kommunikasjonssjef i Discovery, mener at det er vanskelig å vurdere hvorvidt folks verdigrunnlag endres i en situasjon som dette.

– Særlig basert på noen få uker med en ny normal. Det tallene viser, er at folk er mer nyhetshungrige i den situasjonen vi er i nå, og at seertallene er sterke for programmer i kategorien humor og underholdning. Tiden brukt på TV har økt etter 16. mars, og det er også en tydelig tendens at flere ser på tv sammen, sier Hanne McBride til VG.

Hennes kollega, Fredrik Olimb i Nordic Entertainment Group forteller at akkurat nå er actionfilmer som Deadpool og John Wick blant det mest populære innholdet på Viaplay om dagen, samt at «Paradise Hotel» trekker rekordmange seere på strømmefronten.

– Nå kan jo dette sies å være «lett» innhold på en litt annen måte, som kanskje er ekstra ettertraktet i disse tider, sier Olimb.

TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået MediaCom tenker at mye av det Petter Wallace i NRK sier stemmer.

– Dette er ikke tiden til å teste ut nye, elleville TV-konsepter. Det kan jeg ikke tenke meg at noen tør denne høsten. «Ex on the Beach» blir ikke produsert på grunn av Covid19, men «Paradise Hotel» er ferdig innspilt. Trolig med nye tvister på konkurransen, som ikke bærer preg av corona. Drama blir kanskje litt mykere, litt mindre konfliktfylt, men jeg tror ikke på de helt store endringene. Men TV-selskapene vil nok i stor grad satse på det som er trygt. Kanskje ønsker TV 2 å gjøre sitt flaggskip «Farmen» litt snillere, men samtidig skal de jo produsere underholdning som engasjerer, sier Marianne Massaiu til VG.

Publisert: 20.05.20 kl. 15:45

