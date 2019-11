HÅP I SIKTE FOR ALLE SOM HAR SAVNET MUSIKKARTISTER SOM GRÅTER PÅ TV: Christine Dancke (til venstre) og Astrid Smeplass i «Haik». Foto: NRK

TV-serieanmeldelse «Haik»: Popstjernenes privatsjåfør

«Hver gang vi møtes» junior.

Nå nettopp







«Haik»

Norsk musikkdokumentar i seks deler

Premiere på NRK torsdag 14. november, premiere på NRK1 lørdag 16. november kl. 22.30

Med: Astrid S, Aurora, Freddy Kalas, Arif, Dagny, Ingrid Helene Håvik

Ta en dæsj «Comedians in Cars Getting Coffee», et fedd «Carpool Karaoke» og til slutt en kilo «Hver gang vi møtes», og – voilà! – du har «Haik»:

TV-programmet der en NRK P3-profil gjør det NRK P3-profiler tilsynelatende gjør hver bidige dag. Nemlig snakker med og «hyller» norske popartister uten etternavn. Nå også, for avvekslingens skyld, på fire hjul.

NRK P3-profilen heter Christine Dancke. Hun kjører bilen. Popartistpassasjerene uten etternavn heter Astrid S (Smeplass), Aurora (Aksnes), Arif (Salum) og Dagny (Norvoll Sandvik).

HUSK BILBELTET: Christine Dancke leder «Haik». Foto: NRK

Så må det ha vært noe tullball med algoritmene, for sannelig har ikke en popstjerne med etternavn, Ingrid Helene Håvik (High As A Kite), og én med artistnavn, Freddy Kalas (Fredrik Auke), sneket seg med også. Blindpassasjerer? Ikonoklaster? Kommer an på øyet som ser.

Jeg nevnte «Comedians in Cars Getting Coffee» fordi «Haik» tar mål av seg til å intervjue/snakke med/til artistene. Tilnærmingen synes å være divergerende fra episode til episode.

Astrid S (Smeplass) fikk, såvidt jeg registrerte, to spørsmål. Aurora (Aksnes) ikke mange flere. Arif (Salum) og Freddy, derimot, måtte pent finne seg i å rede ut om alt fra dopdealende fedre og oppvekst i Smiths venner, til depresjon og panikkangst.

GOOOOD STEMNNING: Christine Dancke (i midten) og Freddy Kalas (høyre) i «Haik». Til venstre Freddys mor Torunn Aarø Finnerud. Foto: NRK

Jeg sa «Carpool Karaoke» fordi det er meningen at stemningen skal være god, og at de morsomme overraskelsene skal stå i kø bak hver sving.

Og jeg navnedroppet «Hver gang vi møtes» fordi det er meningen at alle, også vi seere, skal bli varme om hjerteroten, at artistene skal bygges opp etter alle kunstens regler, at det skal koses og klemmes, og skrattes og gråtes, om hverandre. Stemningen er gjennomgående nesegrus. Ord som «episk», «nydelig», «magisk» og «fantastisk» misbrukes på det groveste.

INNMARI RAR!: Aurora Aksnes i «Haik». Foto: NRK

Nevnte jeg «Åndenes makt» også? Ikke? Det kunne jeg ha gjort. I hvert fall i forbindelse med episoden om og med «naturbarnet» Aurora (Aksnes), som sjelden lar sjansen gå fra seg til å demonstrere at hun er akkurat like rar som alle tror at hun er.

Mengden gratulerende skulderklapp blir voldsom – om popstjerner blir «hyllet» noe særlig mer nå, kommer de til å begynne å tro at de er noe! – og det journalistiske utbyttet er som antydet variabelt. Dancke er medlem i heiagjengen. Ikke en mer eller mindre «kritisk» reporter.

OVERRASKELSER: Arif Salum i «Haik». Foto: NRK

Men koselige øyeblikk? Jada. Det er alltid fint å se rappere gi uttrykk for morskjærlighet, og partygutter snakke ut om det som gjør vondt. Det er nyttig å høre at Astrid S (Smeplass) plages av tvil og manglende selvtillit som alle andre, og å se Aurora (Aksnes) demonstrere at hun er akkurat like rar som alle tror at hun er.

Innmari rar, hun Aurora!

Anmelderen har sett fire av seks episoder

Publisert: 13.11.19 kl. 09:58







Mer om