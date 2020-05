SÅPEPAR: Thorsten Kaye og Katherine Kelly Lang i rollene som Ridge og Brooke. Foto: © sean smith/jpistudios.com

«Glamour» får to nye år

Samtidig som «Glamour» er nominert til 13 Emmy-priser, kommer nyheten om at såpedramaet fortsetter.

«Glamour», eller «The Bold and the Beautiful» som serien heter på originalspråket, har fått fornyet tillit.

Hver gang kontraktene skal fornyes, lever fansen i like stor spenning. Fansen i Norge er også av det særdeles trofaste slaget, og gang på gang har de lykkes i å få serien tilbake til skjermen – heiet frem av blant andre hovedrolleinnehaver Katherine Kelly Lang (58).

Deadline melder at «Glamour» får leve i hvert fall to år til på CBS, som har inngått en avtale med TV-teamet om sende serien også gjennom hele 2022. Samtidig kan skuespillerne og produsentene glede seg over å stille svært sterkt når Daytime Emmy Awards skal sendes på TV 26. juni.

Blant annet er nevnte Katherine Kelly Lang og Thorsten Kaye (54), som spiller Brooke og Ridge, nominert til beste kvinnelige og mannlige hovedrolle i TV-drama.

I 2015 spøkte det også for serien. VG skrev da at «Glamour» muligens hadde vunnet sin aller siste Emmy.

Siden har det blitt flere prestisjetunge statuetter, og nå stiller såpeeventyret med nye vinnersjanser – ikke bare for en rekke individuelle skuespillerprestasjoner, men også for beste TV-drama, beste manus-team og beste regi (se alle de nominerte hos Hollywood Reporter).

Daytime Emmy må ikke forveksles med Primetime Emmy. Førstnevnte belønner serier som sendes på dagtid i USA, mens sistnevnte tar for seg kveldsprogrammene.

TV-VETERANER: Thorsten Kaye, Katherine Kelly Lang og Don Diamont på 30-årsjubileet til «Glamour» i 2017. Foto: Janet Gough / AFF

«Glamour» lokker over 3,2 millioner seere i hjemlandet USA hver dag. I likhet med de aller fleste andre TV-produksjoner har også de måtte ta en lang pause i innspillingen. Nettopp dette gjorde serien fremtidige skjebne enda mer usikker.

Det 33 år lange såpedramaet rundt familiene Forrester og Logan og det som skal være Los Angeles’ største motehus, har de siste årene blitt tatt av den ene kanalen etter den andre.

TV6 overtok i 2018 stafettpinnen etter TV 2 Sumo.

I januar kom bekreftelsen om at den 55 år lange såpeserien «I gode og onde dager» også får enda en sesong, selv om det året før så dystert ut da alle skuespillerne ble fristilt fra kontraktene sine.

Tidligere har disse «Glamour»-stjernene besøkt Norge:

Publisert: 22.05.20 kl. 15:43

