«Glee»-kollega hudfletter Lea Michele

Lea Michele (33) tvitret støtte til «Black Lives Matter» og får så hatten passer av sin tidligere TV-kollega Samantha Ware (28).

Michele tok til Twitter i helgen etter George Floyds død og arrestasjonen som har satt verden i kok.

Obduksjonsrapport: – Døde som følge av trykk mot nakken

«George Floyd fortjente ikke dette. Det som skjedde var ikke en enkeltstående hendelse, og det må ta slutt. #BlackLivesMatter», skrev Michele.

– Et sant helvete

En som ikke er særlig imponert over 33-åringens utspill, og som gir tydelig uttrykk for det, er Micheles kollega i TV-serien «Glee». I en rasende kommentar under Micheles post, skriver Ware med store bokstaver:

«Jeg ler meg i hjel. Husker du da du gjorde min første TV-jobb til et sant helvete?!?! Jeg kommer i hvert fall aldri til å glemme det», skriver Ware – som er svart.

«Jeg tror du fortalte til all at hvis du fikk muligheten, ville du «skite i parykken min», tordner 28-åringen videre.

Ware fortsetter med å hevde at Michele også utsatte henne for andre små traumatiske opplevelser, som fikk henne til å sette spørsmålstegn ved hvorvidt hun ønsket å satse på en karriere i Hollywood.

Enda en «Glee»-skuespiller, Alex Newell, har kommentert til støtte for Ware (27). Han har uttrykt seg gjennom en rekke «memes».

Når en annen i diskusjonstråden stiller Newell konfronterende spørsmål angående et bilde han poserte med nettopp Michele på, svarer han at «han gjorde det av ren høflighet».

Michele har ennå ikke kommentert beskyldningene.

Barack Obama etter Floyds død: – Kan bli et skikkelig vendepunkt

Ware spilte i 11 av de 13 episodene i aller siste sesong av musikalserien, mens Michele spilte i alle seks sesongene.

Etter at «Glee» ble tatt av lufta i 2015, har Ware spilt i serier som «Margot vs Lily», «What/If» og «God Friended Me». Michele har siden vært å se i TV-serier som «Scream Queens», «Dimension 404» og «The Mayor». Nylig ble det kjent at hun venter sitt første barn.

Syv år er gått siden Michele brått mistet kjæresten Corey Monteith – som også var hennes skuespillerkollega i TV-serien «Glee». Han døde av en overdose.

Publisert: 02.06.20 kl. 17:42

