PÅ JOBB: Fredrik Ditlev Simonsen og Herman Tømmeraas i sesong 2 av «Semester». Foto: CURRYFILM

NRK viser serie med produktplassering: – Må ikke oppfordre til kjøp

Rema 1000 slipper til med åpenlys produktplassering på NRK TV i serien «Semester».

NRK TV er NRKs strømmetjeneste, og der ligger to sesonger av serien tilgjengelig. Serien er ikke merket med produktplassering.

– Vi har et budsjett på rundt 4 millioner kroner på sesong 2 av «Semester». sier seriens produsent Ulrik Imtiaz Rolfsen i Curryfilm til VG.

Etter det VG forstår er det ikke uvanlig at kommersielle aktører går inn med en sum i størrelsesorden 300.000 i en produksjon som «Semester»

For en slik sum «får» Rema 1000 seriens hovedperson Erling, spilt av Herman Tømmeraas. Han er student og har ekstrajobb på nettopp Rema 1000, hvor han blant annet gir seerne innblikk i hvordan Rema 1000 tar vare på sine produkter og sørger for at de holder høyest mulig kvalitet. Samt hvilket øl som er best og billigst.

PÅ BUTIKKEN: En scene fra serien. Foto: Skjermdump NRK TV

– Men det betyr ikke at produktplasseringen fra Rema 1000 er skrevet inn i dialogen. Manuset var i alle hovedsak ferdig skrevet før Rema kom inn i bildet som sponsor. Det som var klart var at Erling skulle jobbe i en dagligvarebutikk. For realismens skyld synes vi det er riktig at han faktisk jobber i en butikk som eksisterer, sier Rolfsen.

– Det stemmer at vi har et samarbeid med Curryfilm og Ulrik Rolfsen. Vi synes det er gledelig at NRK TV har kjøpt inn «Semester», sier kommunikasjonssjef i Rema 1000, Fredrik Jahr til VG.

Dialog med Medietilsynet

Innkjøpssjef i NRK, Fredrik Luihn, sier at de hadde en dialog med Medietilsynet om serien før de kjøpte den.

– De bekreftet at vi har lov til å kjøpe visningsrett av ferdigproduserte serier fra inn- og utland med produktplassering. Videre presiserte Medietilsynet at NRK ikke skal markere serien med produktplassering, sier innkjøpssjefen.

Han understreker at de følger kringkastingsloven og Medietilsynets råd.

– Vi var klar over at det var produktplasseringen i serien da vi startet vurderingen om kjøp av visningsrett. Derfor tok vi en juridisk vurdering i NRK før vi kontaktet Medietilsynet for å få bekreftet vår konklusjon, sier han.

Luihn sier NRK har vurdert det som naturlig at noe av handlingen foregår på Rema 1000.

REGISSØR: Ulrik Imtiaz Rolfsen, her fotografert i 2015. Foto: Jan Petter Lynau / VG

– Location knyttet til merkevarer er vanlig uavhengig av om det er produktplassering eller ikke. I «Mammon» sesong 2 foregikk mye av handlingen i VGs lokaler uten at det var produktplassering. Vår vurdering er i dette tilfellet at innholdet er bra og relevant for unge voksne, og vi har kjøpt visningsrett av serien, sier han.

– Må ikke oppfordre til kjøp

Medietilsynet bekrefter at dette gjelder serier som ikke er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.

– NRK har lov til å vise programmer med produktplassering, hvis det er noe de har kjøpt visningsrett til. Da trenger de heller ikke markere med «P», sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten.

– NRK er likevel nødt til å følge de andre produktplasseringsreglene: Programmet må ikke oppfordre til kjøp eller leie av varer, eller ha salgsfremmende henvisninger, eller fremstille produktene på en unødvendig fremtredende måte, legger hun til.

MÅ IKKE MERKE: Direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten Foto: Thomas Ekström/ Medietilsynet

Regissør Rolfsen ser det som helt uproblematisk at NRK viser en norsk serie med produktplassering.

– Det er ikke noe annerledes det enn at NRK viser filmer som «Burning» eller «Norske byggeklosser» som også inneholder produktplassering. Eller andre internasjonale filmer og serier hvor produktplassering er en viktig del av finansieringen, sier han.

Rolfsen forteller at serien som nå er inne i sin andre sesong i utgangspunktet er produsert for Null.video som er en uavhengig strømmetjeneste. Han sier den er vist for seere fra 184 land der, og at den nå også er solgt til TV 4 i Sverige, DR i Danmark og YLE i Finland.

Publisert: 31.05.19 kl. 17:29