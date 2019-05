MANISK OPPSYN: George Clooney (til venstre), Christopher Abbott og Pico Alexander i «Catch-22». Foto: Philipe Antonello / Hulu

TV-anmeldelse «Catch-22»: Krig er fortsatt helvete, mann

George Clooney og kompani puster nytt liv i litterær antikrigsklassiker.

«Catch-22»

Amerikansk miniserie i seks episoder

C More og TV 2 Sumo, premiere mandag 20. mai

Manus: Luke Davies og Michael Michôd, basert på Joseph Hellers roman

Regi: George Clooney, Grant Heslow og Ellen Kuraz

Med: Christopher Abbott, Kyle Chandler, George Clooney, Martin Delaney, Hugh Laurie m.fl.

Leser folk «Catch-22» lenger?

Joseph Hellers sinnrikt postmoderne roman om krigens surrealistiske redsler ble utgitt i 1961. Folkelesning ble den først senere det samme tiåret, da etterkrigsgenerasjonen – «babyboomerne» – trengte lesestoff som kunne inspirere dem til å holde Vietnam-protestene i gang.

Hovedpersonen i «Catch-22», Yossarian, er en rasjonell mann i en verden full av dårer. En soldat som har avslørt krigen som et sirkus for narrer. En ideell helt for unge mennesker som sto i fare for å bli sendt i krigen mot sin vilje.

Men altså: Leser noen romanen nå? Ikke mange, ville jeg tenkt.

George Clooney er tydeligvis uenig med meg. Han er en av produsentene bak denne nye miniserien bygd på Hellers klassiker. Han regisserer to episoder og spiller generalløytnanten Scheisskopf også. En mindre rolle, som superstjernen angriper med det maniske oppsynet han nesten alltid legger til seg når han spiller komiske karakterer.

Hellers roman, som er forvirrende blant annet fordi den skal reflektere forvirring, må være en usedvanlig hard nøtt å lage film- og seriemanus av. Ikke dermed sagt at det ikke er blitt forsøkt før. «Catch-22» ble spillefilm allerede i 1970, i Mike Nichols’ regi.

Nichols’ film hadde en amper, sarkastisk Alan Arkin i rollen som fortellingens eneste normale menneske, Yossarian, og en haug kommende 1970-tallsstjerner på rollelisten. Den er et produkt av sin rebelske tid, og er med årene kommet i skyggen av den ikke ulike «M.A.S.H». (1972).

PÅKOSTET: Christopher Abbott i «Catch-22». Foto: Philipe Antonello / Hulu

Denne TV-versjonen virker, etter to episoder, å være langt sobrere og mer følsom for den voldsomme angsten som rir vår helt. Mindre fandenivoldsk. Mer trist.

Christopher Abbott spiller Yossarian, bombeflyger utplassert på en amerikansk base i Middelhavet på tampen av Andre verdenskrig. Han vil bare hjem, men får aldri lov til å reise. Hver gang han tror han nærmer seg målstreken, blir antallet tokter skrudd opp av de gale generalene, som synes å tro at de gjør de stolte soldatene en tjeneste.

Yossarin prøver å spille gal. Det virker mot sin hensikt. Logikken er at den som sier han er sinnssyk, ikke kan være det. Hadde han vært sinnssyk, ville han ikke ha skjønt det selv. Det er dilemmaet. Catch-22.

Folkene rundt ham synes å være sinnssyke alle som én, dog, fra den laveste, naive soldat til den høyeste, blindeste general. Christopher Abbott gir Yossarin både fortvilelse og ro. Skuespillerne rundt ham kan være så karikerte som de bare vil.

SNODIG MAJOR: Hugh Laurie og Daniel David Stewart i «Catch-22». Foto: Philipe Antonello / Hulu

Kyle Chandler benytter seg mye morsom mimikk som Oberst Cathcart. Hugh Laurie er veldig snodig som Major de Coverley. Yossarians brakke- og bombekamerater virker stort sett til å ha kommer rett fra bondegårder i Midtvesten. De er barn.

Manusforfatterne som har balt med Hellers strukturelle snodigheter, synes langt på vei å ha nedkjempet dem. Det er fullt mulig å henge med i svingene i denne utgaven av historien. «Catch-22» ser dessuten dyr ut. Nesten som ordentlig kinofilm. Skuespillet er eksellent.

Er satiren for anakronistisk til at «Catch-22», miniserien, kan bli en hit i 2019? Kanskje. George Clooney mener åpenbart det.

I de evigvarende megaserienes tid, er det uansett godt å se en avgrenset TV-filmatisering av en litterær klassiker som virker både godt gjennomført og kunstnerisk ærgjerrig.

Anmeldelsen er skrevet på grunnlag av to av seks episoder

Publisert: 20.05.19 kl. 21:29