DØD: Mya-Lecia Naylordøde 7. april, men dette bildet ble postet på hennes Instagram onsdag, da nyheten om dødsfallet be kjent. Foto: Instagram

Barnestjernen Mya-Lecia Naylor er død

Den britiske skuespilleren Mya-Lecia Naylor ble bare 16 år.

Naylor døde 7. april, men dødsfallet ble kunngjort først onsdag kveld. Det var den britiske barne-TV-kanalen CBBC som først rapporterte om den triste nyheten.

«Vi er så lei oss for å fortelle dere at Mya-Lecia Naylor dessverre er gått bort. Vi vil savne henne noe helt enormt, og vi er sikre på at dere står sammen med oss når vi nå sender all vår kjærlighet til hennes familie og venner», skriver CBBC på Instagram.

16-åringen hadde roller i kanalens serier «Millie Inbetween» og «Almost Never».

CBBC sier til sine nærmere 64.000 følgere, der mange er svært unge, at de vet dette er en rystende nyhet, og de sier at det kan hjelpe å dele tankene rundt det som er skjedd, men en venn eller en voksen man føler man kan snakke med. De oppgir også en hjelpelinje man kan ringe.

Rolle i Netflix-serie

Naylor hadde nettopp spilt inn første episode av den kommende Netflix-serien «The Witcher».

Nyheten om ugnjentas bortgang meldes av mange av de store amerikanske og britiske mediene, som USA Today, Deadline, People, BBC og Daily Mail.

TV-serien «Almost Never» minnes også sin unge stjerne med et bilde på Instagram, der de skriver at tankene i denne svært triste tiden går til familie, venner og alle som var glad i Mya-Lecia.

Naylor sto i tillegg på rollelisten til Hollywood -filmen «Cloud Atlas» i 2012, med Tom Hanks (62) og Halle Berry (52).

Ifølge BBC melder agentbyåret A&J at Naylor «kollapset». Øvrige detaljer rundt 16-åringens død er ikke kjent.

«Mya-Lecia Naylor var et stort talent og en viktig del av A&J-familien. Hun vil bli dypt savnet», skriver de i en pressemelding.

Barnestjernen var bare ett år første gang hun dukket opp på TV-skjermen, i serien «Absolutt fabelaktig».

Publisert: 18.04.19 kl. 16:02