Forlater «I gode og onde dager» etter 37 år

For såpefansen er det slutt på en epoke når Kristian Alfonso (56) ikke dukker opp på skjermen i kommende sesong.

Alfonso har siden 1983 spilt rollen som Hope Williams Brady i «I gode og onde dager», eller «Days Of Our Life», som den amerikanske serien egentlig heter. Men nå gir hun seg.

– Jeg er ikke med når innspillingen starter opp igjen i september. Allerede for mange måneder siden spilte jeg inn min siste episode, forteller 56-åringen til Deadline.

– Jeg føler meg velsignet og beæret over å ha blitt invitert inn i menneskers hjem gjennom tre tiår. Uansett – nå er det på tide at jeg skriver mitt neste kapittel, sier TV-veteranen – uten å utdype hva hennes neste prosjekt er.

Alfonso takker den avdøde «Days»-skaperen Betty Corday og NBC som satset på henne for så mange år siden.

– Dere forandret livet mitt, lyder det fra skuespilleren som også takker kolleger, TV-seerne og lojale fans for følget.

PRISBELØNT: Peter Reckell, som har sluttet i serien, og Kristian Alfonso i rollen som Bo og Hope Brady. Foto: TV3

Norges trolig største såpeserie-ekspert og -entusiast, Tom Erik Hansen (37), synes det er trist at en av seriens største stjerner nå takker for seg. Porsgrunnsmannen har besøkt Los Angeles flere ganger og vært innom ulike TV-innspillinger.

– Kristian Alfonso har jeg dessverre aldri møtt, men hun er nesten definisjonen på «Days Of Our Lives». Hva ville denne serien vært uten Bo og Hope? Dette er utvilsomt et stort tap og nok en ripe i lakken for en serie som sliter, spesielt seertallsmessig. Vi får håpe hun returnerer en dag og tar med seg Peter Reckell i samme slengen, sier Hansen og sikter til Alfonsos mangeårige motspiller.

Reckell (65) fylte rollen som Bo Brady i 33 år, og han og Alfonso ble betraktet som verdens hotteste såpepar. Da VG intervjuet de to i 2011, uttalte Alfonso:

– Peter og jeg er fantastisk gode venner. Vi elsker å gå på jobb hver eneste dag. Ingen av oss kan forestille oss at vi skal jobbe med noe annet enn «I gode og onde dager». Dette er hjemme vårt, og både skuespillerne og resten av staben er som familie.

TV-KOLLEGER: F.v.: Kristian Alfonso, Galen Gering, Stephen Nichols, Lauren Koslow og Deidre Hall på et «Days»-arrangement i New Jersey i 2015. Foto: Paul Zimmerman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«I gode og onde dager» hadde premiere i 1965 – da Alfonso var bare to år – og sendes fremdeles i mange land. I Norge er det TV 6 som sender det legendariske såpeeventyret.

Det så mørkt ut da NBC i november i fjor fristilte alle skuespillerne fra kontraktene sine og kunngjorde at innspillingen tok pause på ubestemt tid. Få uker senere opplyste TV-kanalen at de hadde bestemt å gå for enda en sesong – den 56 i rekken.

– Vi er henrykt over å tilby seerne våre enda en omgang med serien som har skrevet seg inn i historien og rørt generasjoner, uttalte toppsjef i NBC Entertainment, Bruce Evans.

PRISGALLA: Kristian Alfonso på Daytime Emmy Awards i Pasadena i fjor. Foto: ADAM S DAVIS / EPA

En av seriens største stjerner, Joseph Mascolo (Stephano DiMera), døde i 2016 – fem år etter at VG fikk «TV-tyrannen» i tale om rollen.

Publisert: 07.07.20 kl. 09:57 Oppdatert: 07.07.20 kl. 10:12

