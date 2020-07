ENDRET UTSEENDE: Stian «Staysman» Thorbjørnsen har fått brune linser, endret fasongen på øyenbrynene og farget skjegg i rollen som bilselger i «Rådebank». Foto: Maria Rud Halvorsen

Staysman med skuespillerdebut i «Rådebank»

BØ, TELEMARK (VG) Stian «Staysman» Thorbjørnsen spiller bilselger i andre sesong av den populære ungdomsserien «Rådebank».

Nå nettopp

Ungdomsserien fra Bø i Telemark er sett av over 300.000 på NRK. Denne uken ble det kjent at en ny sesong er på vei.

Her dukker Stian «Staysman» opp som en bilselger.

– Det har vært jævlig gøy. Det er deilig å komme seg litt ut av komfortsonen, sier Thorbjørnsen om skuespillerdebuten.

Han var med i barne- og ungdomsteater da han var 17, men siden har han ikke drevet med skuespill.

– Når man først skulle gjøre den debuten, var dette riktig serie. Jeg spiller hundre «gigs» i året for rånemiljøer. Alle karakterene er folk jeg føler jeg har møtt på bygda, på etterfest eller et slitent nachspiel, sier Thorbjørnsen som synes det er «sykt kult at det dukket opp en TV-serie som plukket opp det miljøet».

Rollen i «Rådebank» har gitt mersmak for Thorbjørnsen, som gjerne vil prøve seg som skuespiller igjen.

Solgt til utlandet

Handlingen i «Rådebank» er satt til rånemiljøet i Bø, og i sesong én fikk vi se hvordan hovedpersonen Glenn Tore (GT) taklet kjærlighetssorgen etter at kjæresten Ine flyttet til Porsgrunn for å studere. Sesongen er solgt til både Sverige og Finland.

BILSELGER: GT (Odin Waage), Hege (Maja Christiansen), Stian Thorbjørnsen som bilselger og Sivert (Sjur Vatne Brean). Foto: Maria Rud Halvorsen

Thorbjørnsen kommer fra Gressvik i Fredrikstad. Han mener det ligner litt på Bø.

– Vi har et rånemiljø der, og det er litt av den samme følelsen. Jeg er jo veldig glad i bygda og rånere, sier han.

Regissør Daniel Fahre er godt fornøyd med Thorbjørnsens innsats.

– Jeg synes Stian var veldig god i dag. Skuespillerdebuten er absolutt godkjent. Vi måtte bare få ham til å være litt surere, så var mye gjort, forteller han.

les også TV-serieanmeldelse «Rådebank»: Rånerromantikk

OPPTAK: Odin Waage (spiller Glenn Tore) og Maja Christiansen (spiller Hege) klapper på et av opptakene av den nye sesongen denne uken. Foto: Knut Inge Solbu/Fenomen

I neste sesong av serien får vi se mer konflikt mellom rånemiljøet og politikerne som gjør det vanskelig for dem å holde på med hobbyen, forteller produsent Tom Marius Kittelsen.

VG var til stede på torsdagens opptak i Akkerhaugen ved Bø. Der fikk vi se Sivert (Sjur Vatne Brean) som er på jakt etter ny bil. Han kommer egentlig for å se på en BMW, men så oppdager han en enda råere bil i garasjen til bilselgeren som spilles av Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Publisert: 02.07.20 kl. 21:18

