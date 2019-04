KOMIKER: Morten Ramm, her fra TV 2s høstlansering i 2014. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Morten Ramm ferdig i TV 2: - Humor på TV er litt døende

Komiker Morten Ramm har vært tilknyttet TV 2 i over ti år. Nå er det slutt.

Det bekrefter Ramm til VG. Avgjørelsen ligger litt tilbake i tid, men nyheten kommer bare noen dager etter at John Brungot annonserte at også han er ferdig i kanalen.

Siden han dukket opp på skjermen i «Manshow» i 2006, har Ramm medvirket i en rekke programmer for TV 2 . «Rikets røst», «Torsdag kveld fra Nydalen» og nå sist «Ramm og Tørnquist redder Norge», for å nevne noen.

– Jeg har ikke hatt programmer på andre kanaler enn TV 2, sier Morten Ramm til VG.

Han sier avgjørelsen er «hundre prosent gjensidig» mellom ham og TV 2, og forklarer det slik:

– Hva skal de med en som meg på TV 2, som vil lage noe annet enn det de vil ha? Om jeg har noe som passer for TV 2, kan jeg heller komme tilbake og pitche det for dem. Det har vi en avtale om.

BEGGE BORTE: John Brungot og Morten Ramm laget påskekrim for TV 2 i 2014. Nå har begge forlatt kanalen. Foto: Jan Petter Lynau

Underholdning, ikke humor

Han sier TV 2 ikke ønsker å lage humor, men underholdning. Akkurat nå er ikke det hva Ramm selv ønsker.

– TV 2 har ikke ekstremt mye å tilby meg som jeg ønsker. Ettersom «Ramm og Tørnquist redder Norge» er ferdig og ikke skal ha ny sesong, føles det litt friskere å gå videre med Humornieu og andre litt mer moderne plattformer, sier han og utdyper:

– Hvis man skal ha kontrakt med TV 2, må man lage et veldig kommersielt bidrag innen underholdning. Eller så må man være med på familieunderholdning som «Farmen kjendis» eller «Skal vi danse». Kanskje gjør jeg det en dag, men akkurat nå er jeg ikke gira på å lage underholdning på den måten, sier 40-åringen.

Selv om han på siden av kontrakten med TV 2 har startet humorkollektivet Humornieu, er han glad for sin nyvunne frihet. Nylig startet han også sin egen podkast, «Må på behandling», hvor Ramm snakker med kjendiser om problemer de måtte ha - eller han anser at de har.

– Når jeg ikke er tilknyttet en kanal, står jeg friere til å gjøre alt mulig annet, sier Ramm, som her blir satt grundig på plass av Magnus Carlsen:

Lett å bli lat

Ramm sier han er idealist, men også liker å tjene penger.

– Jeg har begge deler i meg, men jeg har ikke vanskeligheter med å bruke penger jeg ser jeg aldri får igjen - om jeg bygger noe bra.

Han mener også det er lett å bli lat av kontraktene med TV-kanalene.

– Hvis man har lyst å jobbe med humor, tror jeg det er lurt å gå ut av kontraktene og få strammet seg opp litt. Er man lat nå, tror jeg toget går. De unge som slår seg opp nå, gjør det på sosiale medier og nett. Folk ser ikke på det du gjør om du gjør ting på lineær TV. Unntaket er NRK, som har god tyngde på sine gratis plattformer og Facebook. De kan bygge unge profiler på en god måte. De kommersielle kanalene har ikke gratis nettplattformer, og bruker ikke Facebook godt nok.

– Det var jo lenge snakk om humorkrig mellom TV 2 og TVNorge. Hvordan står det til der nå, etter ditt syn?

– Humor på TV er litt døende. Humorsatsingen på lineær TV er helt borte. NRK kan lage «Parterapi» og «Martin og Mikkelsen», mer tradisjonelle humorprogrammer. TVNorge lager humordrama, og det har jeg for så vidt troen på. Men rene humorprogrammer, sketsjer og innslag, da må du nok satse på nettplattformer.

HUMORDUO: Morten Ramm og Håvard Lilleheie i «Manshow» fra 2008. Foto: TV 2

Humor i andre programmer

Jarle Nakken, programredaktør i TV 2, beskriver det slik:

– Det er humor i underholdning, og underholdning i humor. Det kommer litt an på hvordan man definerer det hele. Når vi snakker om humor ser vi på det litt bredere enn det Morten gjør, men jeg skjønner hva han mener. Det at han har fått tilbud av ulike redaksjoner om å være med i konkurransdrevet reality er castingdrevet og må derfor ikke forveksles med hvordan vi styrer opp humorsatsingen vår.

Nakken sier de i TV 2 har lang tradisjon for også mer rendyrkede humorprogrammer, og at det er mye humor i programmer som «Senkveld», «Truls á la Hellstrøm» og «Huskestue».

– Jeg tror det er litt for tidlig å trekke konklusjonen om at humor ikke funker på TV, men i TV-bransjen sier vi ofte at humor er risikosport. Et sketsjbasert program fra studio, som «Torsdag kveld fra Nydalen», er dyrt og vanskelig, og et sånt program har ikke vi nå. Det som har tatt over litt er humordrama, som «Best før», «Neste sommer» og «Side om side». Alle kanalene har det nå. Det har høy kvalitet, har et sterkt digitalt liv og lang levetid. Det er mer jobb, men en sunnere investering.

Kan ryke på smell

– Du mister vel en del inntekt uten kontrakten med TV 2, Ramm?

– Jeg har ordnet med noen investeringer utenfor humor, så jeg kan jobbe med humor med litt lavere skuldre. Jeg slipper å gjøre ting fordi jeg må tjene penger på det, jeg kan jobbe med det jeg synes er gøy. Og jeg brenner for det. Penger jeg har tjent på humor, eventer og prosjekter har jeg investert så det ikke går utover familien om jeg driter meg ut økonomisk på jobben. Jeg ser at mange kamerater og kolleger tar på seg reklamejobber for å få inn penger, og det er deilig å slippe. Enn så lenge, det kan jo være jeg ryker på en smell, ler Ramm.

Han sier de «ikke tjener dritmye penger på Humornieu», men at de får til en del bra.

– Vi lager både smale ting og noe som treffer bredt. Vi ser det fortsatt er folk som oppdager oss, og vi treffer unge folk.

– Hva er ambisjonene med podkasten?

– Jeg synes det var en artig inngang at alle må på behandling. Å ha en enkel og upretensiøs prat med normale profiler om en periode i livet hvor de slet. For jeg er på et helt annet sted. Jeg har ikke opplevd noe verre enn å miste livsgnisten litt en søndag etter å ha vært på byen på lørdag - men at alt er bra igjen på mandag. Jeg hadde nok holdt på med podkasten om det var 10.000 lyttere i uken, men det er hyggelig at det er 50.000, sier Ramm.

Bare godord

Nakken i TV 2 sier til VG at de har hatt et godt samarbeid med Ramm, men at de ikke lyktes å finne en idé som passet begge parter nå.

– Vi satser på at vi finner en idé ved en senere anledning. Vi har kjempelyst å jobbe med Morten igjen.

Han har bare godord å si om Ramm.

– Morten er gøy å jobbe med. Han er en morsom, fin fyr. Og han har en unik timing, det tror jeg han er en av landets beste på. Han kan reise seg og prate i ti minutter, og folk ler så de rister. Og jeg heier på Humornieu, det er en kjempefin satsing.

– Sist uke kom nyheten om at Brungot er ferdig, og nå Ramm. Er det tilfeldig, eller kutter dere profiler?

– Ja, det er tilfeldigheter. Det er andre som har kommet til. Det er helt naturlig at det er dynamikk i en programlederstall. Det handler om sammensetning av stallen og hvilke prosjekter som landes.

