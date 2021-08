FORELSKET: Synnøve Skarbø har fått seg kjæreste. Foto: Odin Jæger

Synnøve Skarbø bekrefter ny kjæreste: − Veldig mange kjekke ting med det

TV-profil Synnøve Skarbø (50) har funnet kjærligheten igjen.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

– Nå når jeg er i et nytt forhold så er det veldig mange kjekke ting med det. Mye stas, gøy og prat.

Det sier Synnøve Skarbø i den siste episoden av podkasten «Synnøve og Vanessa», som hun har sammen med venninnen Vanessa Rudjord.

Hun har foreløpig ikke avslørt hvem den nye kjæresten er.

VG har prøvd å komme i kontakt med Synnøve Skarbø, men har ikke lyktes.

Hun innrømmer også at alt ikke er like lett i starten av et forhold.

– Det er også en del ting jeg syns er vanskelig. Ikke bare i dette forholdet, men i alle forhold jeg har vært i hele mitt liv. Hvor «keen» skal man virke i starten? Skal du holde igjen eller overdrive? Vanskelig å vite, fortsetter hun.

I forrige episode snakket hun og Rudjord om sommerferiene sine, hvor Skarbø fortalte at hun reiste til Italia med den nye kjæresten sin.

– Jeg har fått mange spørsmål på Instagram om hvem som har tatt bildene. Nå er tiden moden med at jeg reiste dit med en type, eller en mann – eller en kavaler som foreldrene mine ville sagt, sier hun i podkasten.

– Navn og identitet skal være ukjent enn så lenge. Jeg har kjent han en stund, så det er ikke akkurat flunkende nytt dette her. Jeg syns dette er flaut og ubehagelig å snakke om sånt, legger hun til.

Stranda-jenta har tidligere vært sammen med Per-Øyvind Skaarnes. De har en datter sammen. I 2019 meldte de at de hadde gått hver til sitt etter et ti år langt forhold.

Skarbø har i flere år vært en profilert programleder for TVNorge. I 2017 ledet hun «Norske rotehjem» hvor hun hjalp folk til å rydde sine rotete hjem. I fjor var hun programleder for «Jan Thomas søker drømmeprinsen» på discovery +.

Hun utgjør også andre halvdel av podkasten «Synnøve og Vanessa» sammen med venninnen Vanessa Rudjord.