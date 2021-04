BRETTER UT: Prinsesse Märtha Louise inviterer TV-seerne hjem til Lommedalen og inn i privatlivet. Foto: Espen Solli/TV 2

Prinsesse Märtha Louise i personlig intervju: − Planlegger flytting til USA

Prinsesse Märtha Louise (49) savner kjæresten Durek Verrett (46), som hun ikke har sett på mange måneder. Planen er å flytte sammen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

For andre gang siden coronapandemien brøt ut, må prinsessen og Durek Verrett vente i mange måneder uten å møtes. I fjor gikk det et halvt år. Nå er det en ny runde. De to har ikke sett hverandre siden han reiste fra Norge like etter jul.

– Han befinner seg i Los Angeles, og nå vet vi ikke når vi ses igjen, sier prinsesse Märtha i et langt og åpenhjertig FaceTime-intervju med VG.

Savnet av kjæresten er bare ett av mange personlige temaer Märtha snakker om i sin nye dokuserie «Märtha» på TV 2, og som er anledningen for intervjuet.

Livet snudde

Seerne innvies også i sorgen over Ari Behn, presset fra mediene, det nære forholdet til døtrene og Märthas tanker rundt egen rolle i kongefamilien. Avtalen med TV 2 ble inngått før verden ble snudd på hodet – før Ari Behn tok sitt eget liv, og før corona rammet kloden.

– Programmet fikk ikke den beste oppstarten, innrømmer prinsessen.

– Alle jobber i inn- og utland ble avlyst, og alle lanseringer skrinlagt. I tillegg opplevde familien en vanskelig periode, hvor jeg måtte fokusere hundre prosent på barna og meg selv. Men vi er blitt filmet tett på i ett år.

Prinsesse Märtha Louise og døtrene Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica Behn under en utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya i fjor sommer. Foto: Fredrik Hagen, NTB

«Dette er fortellingen om prinsessen og hennes tre døtre», opplyses det i første episode.

– Hvor satte prinsessen grensen for hvor mye familien skal dele?

– Jeg satte ingen grense, bortsett fra at barna har fått bestemme selv hva de vil si og være med på.

Også Durek Verrett vies stor plass, noe som er helt naturlig for Märtha.

– For meg er det hyggelig å dele også den biten. Men det er trist at han er så mye borte over lang tid.

– Hva gjør det med forholdet å måtte ha så lange perioder med avstand?

– Det er ekstremt vondt, en følelse jeg deler med mange andre i samme situasjon. Men det verste er ikke å vite når vi ses neste gang.

2019: Det er lenge siden prinsesse Märtha og Durek Verrett svingte seg på kjendisfrst, som her under Starlite Festival i Spania for snart to år siden. Foto: Carlos Diaz / EFE

Da prinsessen var med i «Helt Harald» på TV 2 for noen uker siden, svarte hun kort, men bekreftende på Rønnebergs spørsmål om det kan være aktuelt for henne å flytte til USA.

På spørsmål fra VG om hvor aktuelt det er å flytte fra Norge, svarer Märtha at det ligger i kortene.

– Akkurat nå er det Covid og vanskelig å planlegge, men vi planlegger å flytte med tiden. Barna blir da selvsagt med.

Hjemmet i Lommedalen vil de uansett beholde.

– Vi må jo ha et hjem i Norge. Fortsatt kommer vi til å være mye her. Vi kan jo ikke forlate vakre Norge helt, sier hun og smiler.

Vanskelig førstemøte

Durek har hintet om ekteskap i ulike sammenhenger, som i sosiale medier. Men noe bryllup er ikke nært forestående.

– Nei, det er det ikke, sier Märtha, som har testet å bo i utlandet før. Hun og Ari og døtrene bodde to år i London, fra 2012–2014.

Durek hadde i utgangspunktet ønske om å flytte til Norge, men etter første møtet med pressen i 2019 og all kritikken fra ulike hold, ombestemte han seg. All dramatikken rundt Aris død og corona gjorde ikke saken lettere.

INTENST: Interessen rundt prinsesse Märtha og Durek Verrett var enorm da han besøkte Norge første gang i mai 2019. Foto: Frode Hansen, VG

Prinsessen kan imidlertid opplyse at Durek er litt mildere stemt overfor Norge nå.

– Han har vært her flere ganger etterpå. Nå vet han at det som står i pressen ikke gjenspeiler alles holdninger. I starten var alt så negativt, men nå har han fått flere venner her. Folk kommer bort og snakker med ham når vi er ute. Så Durek er blitt veldig glad i Norge.

Durek sier han får skylden

I en senere episode i serien blir Durek filmet mens han snakker i telefonen. Han forklarer til personen i andre enden at selv om han får mye støtte fra nordmenn, så opplever han at mange klandrer ham for det som skjedde med Ari.

– De spør om hvem jeg tror jeg er, og sier at jeg tok deres elskede Ari, hører man Durek si.

Han snakker om følelsen av at folk er ivrige etter å få utløp for sinnet og fortvilelsen over å miste Ari.

– Og da er det blitt sånn «La oss ta sjamanen. Det er sjaman Dureks feil», sier Durek.

– Hvordan er det for prinsessen å være vitne til at kjæresten klandres?

– Her vil jeg uttrykke veldig sterkt at det har ingen sammenheng sånn sett. Det er trist at det trekkes frem. Når tragedier skjer, er det veldig enkelt å rette fingeren mot noen, og noen gjorde det her. Mange skrev det til ham også. Det er veldig trist, for sånn er det ikke.

2002: Prinsesse Märtha og Ari Behn i Trondheim to dager før de giftet seg 24. mai. Foto: Terje Visnes

Märtha har selv gjentatte ganger fått høre at hun er en skam for kongehuset, på grunn av livsvalg, sin spirituelle retning og for valg av partner.

– Ja, det kommer fra alle retninger, sier prinsessen og ler.

– Men det å tåle kommentarer har jeg lært meg til. Jeg må stå i det. Det finnes jo mennesker som mener det, at jeg burde vært som alle andre og ikke ha egne meninger. Mennesker som mener jeg bare burde vært synlig i det offisielle – innenfor boksen.

Märtha svarer ofte på kommentarene, alltid vennlig.

– Akkurat med sånne ting er jeg veldig tålmodig. Det er bra at vi lever i et demokrati, og at alle blir hørt.

GRÅTER: Følelsene får fritt utløp når prinsessen Märtha snakker om Ari Behns død foran TV-kamera. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

I TV-serien brister Märtha ut i gråt når hun snakker om Ari.

– Jeg tror det er viktig å prate om sårbarhet. Alle mennesker sliter i perioder. Ingen har det bra hele tiden, selv om man kan få det inntrykket via bilder i sosiale medier.

Prinsessen vil vise at det er mulig å komme seg gjennom tunge stunder.

– Det å være sårbar er veldig vondt. For meg har det vært ekstrem tøft. Det tøffeste jeg har vært med på, sier hun om tiden etter Aris brå bortgang.

Märtha og døtrene, Maud Angelica (17), Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (12), har kommet hverandre nærmere gjennom sorgen.

– Det har skapt et åpent rom mellom oss.

Gråter

En gråtkvalt prinsesse sier i episoden som ble filmet før jul i fjor at hun håper familien skal klare å ta tilbake julen og at den skal bli fin igjen. Selv med alle minnene som ligger der etter 1. juledag 2019.

– Hvordan var den første julen?

– Den var vond. Men likevel fin. Man må bare komme seg gjennom alle merkedager. Det er sårt, og det vet alle som har mistet noen.

SORG: Prinsesse Märtha med døtrene og resten av følget i Ari Behns bisettelse i fjor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Märtha har et anstrengt forhold til pressen, som hun føler til tider er negativ til alt hun driver med. Når VG spør om hvorfor det er sånn, svarer prinsessen at hun tror det er «fordi det selger».

– Det er den enkle forklaringen. Ting vinkles negativt og blir mer interessant enn det egentlig er. Akkurat det har jeg hatt utfordringer med opp gjennom årene. Sensasjonsjaget. Jakten på skandaler. Ikke alt som skrives er sant heller. Men det gjelder ikke bare meg, men alle som står i stormen, mener Märtha, som presiserer at det ikke gjelder alle medier.

Om døtrene og mediene

Prinsessen tenker mye på at døtrene nå blir eldre og dermed mer interessante for offentligheten.

– Jeg håper, selv om jeg ikke kan si at jeg tror, at de blir respektert som privatpersoner, og at de får mulighet til selv å velge når de vil være i offentligheten og ikke.

Märtha peker på at man i dag har egne sosiale kanaler der man kan bidra med ting og styre hvem man er ut i offentligheten.

– Før hadde vi ikke samme mulighet.

1985: Kronprins Haakon og prinsesse Märtha på slottsbalkongen. Foto: Bjørn Aslaksen, VG

Märtha betror i serien at hun føler seg tryggere på utlendinger enn nordmenn.

– Hva mener prinsessen med det?

– Nordmenn er ganske dømmende, i hvert fall i mediene. Man tar alltid et negativt utgangspunkt først. Jeg har vært redd noen ganger, for det har vært så hardt. Men jeg er ikke redd for nordmenn sånn sett, altså, forsikrer hun og humrer.

HJEMME: Prinsesse Märtha hjemme i Lommedalen i forbindelse med dokuserien. Foto: Espen Solli/TV 2

Alle de alvorlige temaene til tross – humor betyr masse for Märtha.

– Humor er en overlevelsestaktikk. Det er ganske sunt å se det komiske i situasjoner og ikke bare det vonde. Selv om det er viktig å være i sorgen, må man tillate seg å være glad uten å få dårlig samvittighet.

Resten av kongefamilien har ikke sett serien som nå skal på lufta.

– Nei, de må se den på TV, sier Märtha.

Mens prinsessen selv styrer hva som kommer med i dokuserien, har hennes firmenning, britiske prins Charles (72), ufrivillig fått sin historie brettet ut i den omstridte dramaserien «The Crown».

Märtha sier hun ikke følger med på den.

– Men Oprah-intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan, hva tenker prinsessen om det?

– Hehe, det har jeg ikke lyst til å si noe om, svarer Märtha.