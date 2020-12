TILBAKE PÅ SKJERMEN: «Nissene over skog og hei». Foto: TVNORGE

TVNorge snur: − Vi legger «Nissene over skog og hei» tilbake på Dplay

Etter å ha tatt «Nissene over skog og hei» bort fra Dplay har nå TVNorge snudd.

Oppdatert nå nettopp

«Vi legger «Nissene over skog og hei» tilbake på Dplay, med en plakat om at enkeltelementer i programserien fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende.»

Det kommer fram i en kronikk i VG skrevet av ansvarlig redaktør i TVNorge, Espen Skoland.

– Det var riktig å innstille sendingen av «Nissene over skog og hei», da vi ble gjort oppmerksomme på at fremstillingen av en av karakterene i serien kan oppleves som særlig diskriminerende og krenkende i 2020. Hadde vi gjort en grundigere redaksjonell jobb i forkant av publisering, ville denne serien ikke kommet på TV igjen i år. Vi ville heller ikke promotert den på Dplay. Vi gjorde en feil – vi har rett og slett ikke fulgt med i timen, skriver Skoland.

I kronikken legger han til at dette er noe de må ta lærdom av.

les også Nissene er tilbake

– Vi har lært at vi trenger å tenke nytt rundt arkivet vårt. Denne tenkningen må ha et blikk både til hvordan vi kan opptre som en ansvarlig samfunnsaktør nå – og som en ansvarlig forvalter av historien frem til nå. Løsningen blir å merke arkivinnhold som fremstår annerledes og oppleves støtende i dagens kontekst.

Dplay besluttet 3. desember å avpublisere TV-serien «Nissene over skog og hei». Den ble også tatt av skjermen på TVNorge. Det etter kritikk fra Instagramkontoen @rasisme.i.norge.

Årsaken var at en av karakterene ifølge strømmetjenesten falt inn under «blackface-begrepet».

les også Avpubliserer «Nissene over skog og hei» etter kritikk for «blackface»-karakter

«Blackface» er et amerikansk begrep som brukes om å sminke en hvit person mørk for å fremstå som en person med mørk hudfarge. Karakteren det her er snakk om er Ernst-Øyvind, som spilles av komiker Espen Eckbo.

Skoland skriver videre at det har vært en lærerik debatt for dem i kjølvannet av hendelsene. Han skriver at det har bragt flere stemmer på banen og at det dermed har blitt flere nyanser i tematikken.

VG oppdaterer saken.