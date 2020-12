«SETTER DE PÅ SENTRALVARMEN SNART?»: George Clooney og Caoilinn Springall speider opp mot midnattshimmelen i «The Midnight Sky». Foto: Netflix

TV-anmeldelse «The Midnight Sky»: Tung og traust

Apokalypsen fikk George Clooney til å se 15 år eldre ut, gitt.

Publisert: Nå nettopp

SCIENCE FICTION-DRAMA

«The Midnight Sky»

Premiere på Netflix onsdag 23. desember

USA. 12 år. Regi: George Clooney

Med: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Caoilinn Springall, Kyle Chandler, Demián Bichir, Tiffany Boone

Bare for å ha sagt det: Visuelt er «The Midnight Sky», George Clooneys syvende produksjon som regissør, mange romreiser flottere enn din gjengse «Netflix-film». Ja, så fin er det, at man jaggu burde sett den på kino.

Man får jo en del for 100 millioner dollar. Saken er dog den at selv ikke et stort lerret ville hjulpet så mye. «The Midnight Sky» er nemlig en tung og derivativ filmfortelling.

MED SEG SELV SOM SELSKAP: George Clooney i «The Midnight Sky». Foto: Philippe Antonello / Netflix

Regissøren selv spiller Augustine, en forsker som blir alene igjen på en stasjon i Arktis. Alle andre drar hjem – eller tror de skal dra hjem: Livet på jorden er nemlig utryddet av en katastrofe. Vi blir ikke fortalt i klartekst hva som er skjedd, men vi kan anta at det har noe med klimaet å gjøre. Ikke minst ettersom Arktis er et av de siste beboelige stedene på kloden. Hvem vet hvor lenge.

Året er 2049, og menneskene er i full gang med å kolonisere verdensrommet. Vi har lagt vår elsk på planeten K-23 – Jupiters nylig oppdagede måne. Der er det frodig og vakkert. En gjeng forskere har allerede vært der en stund, og er nå på vei tilbake til jorden for å avlegge rapport. «Her kan vi bo», står det i den.

ROMKOLONISTER: Demián Bachir og Tiffany Boone i «The Midnight Sky». Foto: Philippe Antonello / Netflix

Augustine, som selv har vært en nøkkelperson i dette programmet, kjenner til ekspedisjonen, og vet i motsetning til mannskapet at det ikke finnes noen beboelig jordklode å reise tilbake til. Han føler det maktpåliggende å advare dem: Ikke prøv å komme hjem igjen.

Vår helt trosser sin sykdom, som vi skjønner at han er i ferd med å dø av, for å ta seg til et sted der det er kommunikasjonsutstyr som kan sette ham i kontakt med romskipet Hva mer er: Han får selskap. Av en liten jente (Springall) – syv, kanskje åtte år gammel – som noen tilsynelatende «glemte» i Arktis da de fikk det travelt med å dra.

Hun er bedårende. Men det er litt irriterende at hun ikke sier noe.

OG SÅ VAR DE TO: George Clooney og Caoilinn Springall i «The Midnight Sky». Foto: Philippe Antonello / Netflix

Augustine er en ensom og alkoholisert mann, og trenger alt det samholdet han kan få. Han fikk selv en datter som ung mann, men ble aldri en far for henne. Var for opptatt med arbeidet. Hadde ikke tid til å tenke på noe familieliv. Nå må han finne omsorgsevnen som bor i ham.

«The Midnight Sky» er fin å se på, ja. Men den står i lange strekk bom stille rent dramatisk. Den føles etterplaprende også – historien her har en hel del til felles med en rekke nyere science fiction-filmer, ikke minst «Interstellar» (2014) og «Promixa» (2019).

BALLETT I VERDENSROMMET: Felicity Jones i «The Midnight Sky». Foto: Netflix

Ja, den har endog mye til felles med to science fiction-filmer av nyere dato som George Clooney selv spilte i, nemlig «Solaris» (2002) og «Gravity» (2013). En av bravurasekvensene i «The Midnight Sky», en elegant ballett i verdsrommet, er som hentet fra sistnevnte. (Og er elegant bare til Neil Diamond begynner å synge. Forsøkene på humor i denne filmen faller flatt).

SLAPP AV, KVINNS: George Clooney, her under innspillingen av «The Midnight Sky» (Tiffany Boone til høyre), ser ikke egentlig ut som julenissen i det virkelige liv. Foto: Netflix

Clooney selv gjør en traust innsats i hovedrollen. Han er to triste øyne under buskete øyenbryn, med et stort hvitt skjegg som får ham til å se 15 år eldre ut. Det vil si: Den får ham til å se ut som det han er – 59 år.

«The Midnight Sky» handler om svære ting: Én manns anger over å ha forspilt sitt liv (hvilket kan sies å være mikro) og hele menneskehetens endelikt (relativt makro). Da er det litt ille at den gjør et så bagatellmessig inntrykk.