SKURKEROLLE: Kirsti Lovas som Eliza Forbes fikk mange seere til å sette søndagskaffen i halsen i forrige episode av Atlantic Crossing. Hun lover at det blir mer drama rundt hennes rollefigur. Foto: Mdfstudio.com

«Skurken» i Atlantic Crossing – fikk rollen på Instagram

Kirsti Lovas så seg nødt til å gå gjennom stengte dører for å få rollen som nazi-sympatisøren Eliza Forbes i NRKs store dramaserie Atlantic Crossing.

For mindre enn 10 minutter siden

– Som skuespiller gjør man jo det man kan når det dukker opp spennende prosjekter som Atlantic Crossing. Men da jeg kontaktet casting til produksjonen, fikk jeg høre at det ikke var mer å hente der, forteller Lovas - som har internasjonalisert etternavnet sitt fra opprinnelige Løvås.

Hun nektet imidlertid å gi helt opp.

– Det gikk en siste fanden i meg da jeg så på Instagram at innspillingen var i gang, så jeg skrev en kommentar under Instagram-innlegget og sendte en mail til produsenten. Først i ettertid har jeg skjønt at de var i beita, de fant ikke Eliza selv om de hadde lett etter henne i flere land. Jeg ble kalt inn på prøvefilming og da de så tapen, gikk det i boks! sier hun fornøyd.

NRKs omdiskuterte dramaserie tar for seg det norske kongeparets år i USA og England i krigsårene mellom 1940 og 1945, med spesiell vekt på kronprinsesse Märthas forhold til USAs president Franklin D. Roosevelt.

Kirsti Lovas’ rollefigur, Eliza Forbes, ble brått sentral i sist søndags episode da hun tok imot en fiendtlig, tysk ubåt utenfor kysten av Long Island der Märtha og barna hadde sitt landsted.

Forbes var massøsen til president Roosevelts kone, men utviklet også et nært selskap med kronprinsesse Märthas hoffdame, Ragni Østgaard, som i Atlantic Crossing spilles av Anneke von der Lippe.

– Hun har fremstått som både frilynt og flamboyant, men i forrige episode forsto man nok at det er flere aspekter ved henne som hun har ønsket å holde skjult, noe som ikke er helt ønskelig.

– Og i kveldens episode blir det mer drama?

– Oh yeah!

VENNINNER: Kirsti Lovas sammen med Anneke von der Lippe som spiller Eliza Forbes’ venninne, Ragni Østgaard. Hun var kronprinsesse Märthas hoffdame. Foto: NRK

Kirsti Lovas forteller at det er lite kunnskap om den virkelige Eliza Forbes, annet enn at hun var norsk-amerikansk og hadde emigrert til USA som liten.

– Og så vet man også at hun ble nazist og hadde forbindelser med broren til Quisling som bodde i New York. Selv forsøkte jeg å lage min egen bakgrunnshistorie som ble ganske omfattende - hvorfor hun gjorde dette og hvorfor hun tok de valgene hun gjorde. Så jeg gjorde mye research og leste om både 2. verdenskrig, nazismen, Roosevelt og kongefamilien. Jeg har brukt mye tid på å skape min egen reise, sier Lovas.

Hun har selvfølgelig fått med seg debatten rundt hva som er historisk korrekt med Atlantic Crossing. Kritikere har fremhevet at serieskaperne har tatt seg vel store historiske friheter i manus. NRK har merket hver episode med etiketten «inspirert av sanne hendelser».

Selv har Lovas et avslappet forhold til debatten.

– Drama er drama, og fakta er fakta. De historiske hovedpunktene stemmer, og at man tar utgangspunkt i dette for å skape en dramaserie som ikke er helt lineær, har jeg ingen problemer med, sier hun.

– Uten det dramatiske aspektet ville jo heller ikke Eliza blitt så spennende som hun blir i serien. Jeg synes det er fantastisk at en slik serie kan engasjere så mye og skape debatt. Jeg tror det også kan inspirere flere til å bli nysgjerrig på historien vår.

Å spille skurk har hun heller ingen problemer med.

– Jeg må lure hjernen min litt – jeg er ingen skurk selv! ler hun.

– Det gjelder å finne det menneskelige drivet. Men det var veldig gøy med en rollefigur som har en helt annen agenda enn de andre. Det er flere som kjenner meg godt som sa; "hæ, hva skjer nå?" da Eliza gikk ned til stranden i den forrige episoden. Det var veldig gøy å få til den kontrasten mellom morodama og den mer kalkulerte Eliza. At folk ikke har sett det komme.

Publisert: 06.12.20 kl. 17:16