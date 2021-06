IKON: James Michael Tyler som den sarkastiske kaféverten på Central Perk, Gunther. Her i en «pop up»-hyllest til «Friends» i New York i september 2014. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

«Gunther» forteller om kreft-kampen

James Michael Tyler (59) som spilte Gunther i «Friends» forteller at han har hatt diagnosen prostatakreft siden 2018.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Til amerikanske «Today» forteller James Michael Tyler mandag at han var sen med å oppdage sin prostatakreft, og at han ønsker å fortelle sin historie i håp om at andres liv kan bli reddet.

– Jeg fikk diagnosen fremskreden prostatakreft som hadde spredd seg til ben. Jeg har jobbet med å takle den diagnosen i snart tre år. Det er på stadium 4 nå, en senere fase. Så til slutt vil den sannsynligvis gjøre ende på meg, sier Tyler i TV-programmet.

Prostatakreft I 2019 fikk 4877 menn prostatakreft i Norge. Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen blant menn i Norge. Cirka 90 prosent av dem som får prostatakreft er 60 år eller eldre. I 2019 var det 60 menn under 50 år og 6 menn under 45 år som fikk prostatakreft. Om man har økt risiko for prostatakreft, bør årlig PSA-prøve gjøres fra 40- eller 50-årsalderen. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det nå 95,5 prosent av mennene som fortsatt lever. Kilde: Kreftforeningen Vis mer

Han forteller at sykdommen ble fanget opp på en årlig sjekk hos legen der han tok en blodprøve for første gang.

PSA-testen avslørte at det mest sannsynlig var noe alvorlig galt med prostataen, og etter videre testing fikk han diagnosen prostatakraft i stadium 4.

Han fikk først hormonbehandling som han sier fungerte veldig godt i ett år. Men så spredte kreften seg videre til skjelettet og ryggraden og ga ham lammelser i nedre del av kroppen.

Med inntoget av pandemien gikk Tyler glipp av en kontroll mens kreften utviklet seg videre.

Nå sier skuespilleren at han gjennomgår en aggressiv cellegiftbehandling.

GJENSYN: Gunther møtte resten av gjengen (f.v:) Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer og Matt LeBlanc for «Friends: The Reunion». Foto: Terence Patrick / HBO Max

– Det er flere muligheter for menn om de fanger det opp før jeg gjorde. Neste gang du går til legen for en rutinesjekk, be legen om en PSA-prøve. Det er lett å oppdage. Om det spres seg til skjelettet, som er mest fremtredende i min variant, kan det være mye vanskeligere å håndtere, sier Tyler.

Han var nylig å se i gjenforeningsepisoden «Friends: The Reunion» på HBO, men kunne ikke møte opp fysisk.

Du kan lese mer om hva du må være på vakt for hos Kreftforeningen.