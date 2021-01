HJEMME IGJEN: I 2019 flyttet Johann Olav Koss og familien hjem til Norge. Først kjøpte de hus på Slemdal i Oslo, deretter ble det hytte i Hafjell. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Johann Olav Koss: − Spent på hva barna sier nå

Hver fredag har «Mesternes mester» vært det store samlingspunktet hjemme hos familien Koss. Pappa Johann har ikke fortalt de fire barna hvordan det har gått.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Johann Olav Koss er en god venn av fjorårets «Mesternes mester»-vinner Eirik Verås Larsen.

– Jeg burde nok spurt ham enda mer til råds.

Det sier den tidligere OL-vinneren fra 1994 til VG etter at han fredag kveld måtte gi tapt for Aksel Lund Svindal i nattest. Dermed var «Mesternes mester»-eventyret over for han.

FRA ARENDAL TIL TVEDESTRAND: Etter at Johann Olav Koss ble slått ut av romkameraten Aksel Lund Svindal, gikk turen til Tvedestrand hvor de andre utslåtte holdt til. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

– Jeg ville egentlig ikke treffe han i nattest, når jeg likevel valgte Aksel var det fordi det var det eneste rettferdige i forhold til de andre. Det var et dårlig taktisk valg. Men det var Aksel og jeg som lå sist og nest sist etter dagens øvelser, sier Johann Olav Koss.

Han legger ikke skjul på at han frykter at skuffelsen kan bli stor hjemme hos familien Koss på Slemdal i Oslo etter fredagens episode av «Mesternes mester».

– «Mesternes mester» har vært det store samlingspunktet hver fredag denne vinteren. Jeg har ikke sagt noe til barna om hvordan det har gått og jeg er spent på hva de sier nå. Men de likte dårlig da jeg var i nattest mot Linda Medalen forrige uke, sier Johann Olav Koss.

GLAD: Programleder Dag Erik Pedersen er glad for at Johann Olav Koss har vært med i årets «Mesternes mester». – Jeg synes det er stor stas at han gjorde comeback nettopp «Mesternes mester», sier Dag Erik Pedersen. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Til innspillingen i Arendal stilte han over ti kilo lettere, etter å ha prøvd å trene tre kvarter til én time om dagen i forkant. TV-seerne vil kanskje huske ham aller best for innsatsen i program to da han satt i den beryktede «90-graderen» i 40 minutter og fire sekunder.

– Når jeg ser tilbake på det nå var det utrolig intenst med så mange konkurranser over såpass kort tid. Men totalt sett var det utrolig morsomt å være med i «Mesternes mester». Samtidig ser jeg at det er øvelser som kommer etterpå som jeg gjerne skulle vært med på og som jeg tror jeg kunne gjort det bra i.

Men selv om han gjerne skulle være med videre, har Johann Olav Koss også mange hyggelig minner fra tiden i huset for de utslåtte i Tvedestrand.

– Det var veldig hyggelig å være der sammen med de andre som ble slått ut. Godt å ikke ha et kamera rundt seg hele tiden også.

Sommeren 2019, etter nesten 25 år i utlandet flyttet Johann Olav Koss sammen kona Jennifer Lee Koss, og deres fire barn Aksel, Anabelle, Andreas og Arne Aleksander hjem til Norge. De bosatte seg på Slemdal i Oslo. Familien kjøpte seg i fjor sommer en hytte i Hafjell, hvor de tilbringer mye tid.

KOSS OG KONA: Sommeren 2019, etter nesten 25 år i utlandet flyttet Johann Olav Koss sammen kona Jennifer Lee Koss, og deres fire barn Aksel, Anabelle, Andreas og Arne Aleksander hjem til Norge. Bildet er tatt da paret gjestet Lindmo for noen uker siden. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Det daglige arbeidet med den stiftelsen Right To Play er i større grad overlatt til andre, Koss jobber i stedet i eget rådgivningsselskap innenfor bærekraft. Med kontor på Aker Brygge.

– Men der har det ikke vært mye anledning til å være den siste uken. Det har vært mer enn nok å holde på med fire barn med hjemmeskole og alt som det fører med seg, sier Koss mens barna roper på pizza til lunsj i bakgrunnen.