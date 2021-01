TALENT: Sjur Vatne Brean får mengder av tilbakemelding for sin rolle, Sivert. Foto: Max Emanuelson/NRK

Sterke «Rådebank»-scener vekker reaksjoner

Seere av NRK-serien «Rådebank», fikk seg i helgen en støkk. Seriens andre sesong rulles for tiden ut på nett-TV, og midtveis i sesongen tar den sentrale karakteren Sivert sitt eget liv.

GT, Hege og de andre rånerne fra Bø får sjokk, og serien skildrer både sorg og samhold i de påfølgende episodene.

Sjur Vatne Brean, skuespilleren som spiller Sivert, har det siste døgnet vært helt overveldet over responsen.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige reaksjoner. Det er også mange som snakker om at de har hatt like opplevelser, og som kjenner seg igjen i Sivert, eller har noen i nærmiljøet sitt som gjør det. Jeg tror man kjenner seg litt alene om sånne følelser, og at det er fint å se at flere kjenner på det samme.

NRK opplyser mandag at 223.000 har sett første episode av sesong 2 av «Rådebank» i helgen. Det er over 100.000 flere enn som så første episode av sesong 1 etter samme antall dager.

– Dritvanskelig

I serien opplever Sivert problemer som føles uhåndterbare, og disse følelsene bærer han på alene. Dette får verst tenkelige utfall. Brean mener karakteren gjenspeiler et ekte problem hos mange unge menn og gutter.

– Det er dritvanskelig å snakke om følelser. Jeg føler at man har blitt bedre på det, men så finnes det kanskje en sterk og rar «guttekultur» om å ikke snakke om det. Det sitter langt inne for mange. Jeg føler at småproblemer er det vanskeligste, og når mange av disse problemene samler seg opp, så blir de store. Om man får snakket om disse, så tror jeg det vil hjelpe.

– Bare litt hjelp hjelper så utrolig mye, legger han til.

RÅNEMILJØ: Natalie Bjerke og Sjur Vatne Brean formidler alvorlig tematikk i sesong 2. Foto: Max Emanuelson/NRK

– Blåst meg av banen

I sesong 1 tok «Rådebank» for seg mental helse i form av kjærlighetssorg. Ifølge produsent og kreativ leder Tom Marius Kittelsen var dette «oppvarmingen» for den alvorlige tematikken i sesong 2.

– Dette har vært planen for «Rådebank»-universet hele veien. Dette er historien vi først pitchet for NRK. Vi varmet opp universet med kjærlighetssorg i sesong 1 for å gjøre rom til denne historien. Det at vi får de tilbakemeldingene vi får nå, og folk som vil fortelle sine historier, det betyr utrolig mye.

Han er også mer enn imponert av hvordan de unge skuespillerne har formidlet tematikken.

– Jeg er nesten tom for superlativer. Det har blåst meg helt av banen, sier Kittelsen.

Det istemmer manusforfatter og serieskaper Linn-Jeanethe Kyed, som har vært ekstra opptatt av autentisiteten i serien. Hun har nemlig selv opplevd selvmord på nært hold, og innrømmer at hun har følt på nervøsitet for å vise de alvorlige scenene.

– Pappa tok livet sitt da jeg var 16 år. Jeg har kjent på mange av følelsene de etterlatte kjenner på i serien, og når jeg ser på film eller serier, så vet jeg veldig godt hva som er feil. Men det er en myte at det er farlig å snakke om selvmord, forteller hun.

– Det er mange knuste frontruter i Bø

Kyed forteller at de først gjorde research for serien i Notodden, og snakket med flere skoleelever. Det var først da de ved en tilfeldighet kom i prat med en råner på skolens parkeringsplass at ting ga mening, og turen gikk til Bø.

Hun forteller om én spesiell hendelse som gjorde at sesong 1 skulle handle om kjærlighetssorg, før sesong 2 tok skrittet videre.

ÅPEN: Linn-Jeanethe Kyed skriver om selvmord basert på egne erfaringer. Foto: Max Emanuelson

– En kar hadde vært sjåfør for kompisene sine kvelden før, etter en fest. Han viste oss et bilde av en knust frontrute. Kompisen hans hadde blitt veldig sint, og hamret løs på ruten. Vi lurte på hva som hadde skjedd. ’Damegreier’ fikk vi til svar. ’Det er mange knuste frontruter i Bø’, fortalte han oss.

– Da skjønte vi at det finnes flere måter og skildre gutter og følelser på, sier Kyed.

Hun har også fått sagt sitt når det kommer til hvordan man spiller en pårørende etter selvmord.

– Det er litt Linn på 16 som snakker. Dette er jo ting jeg har båret på. Det føles ekte fordi det er ekte, sier hun.

Får ros av fagfolk

I 2019 var det 465 menn som tok livet sitt. Tallet for kvinner var 185. Også i aldersgruppen under 24 år, var menn kraftig overrepresentert, da 57 menn mot 28 kvinner. Det forteller generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Hun er én av dem som har latt seg imponere av «Rådebank».

– Jeg synes den er veldig god. Den skaper en tematikk i samfunnet som gjør det lettere å snakke sammen. Den viser også tydelige årsakssammenhenger, og viser at selvmord er både et indre og et ytre press. Andre dimensjoner den får frem er konsekvenser selvmord får for etterlatte. Da tenker jeg på alle S-ene. Sorg, savn, skam, skyld, selvbebreidelse. Det trenger vi å få en bevissthet rundt.

Hun trekker også frem et viktig verktøy, som kan hjelpe folk i Siverts situasjon.

– Det vi alle trenger, og som serien viser, er den emosjonelle støvsugeren. Med jevne mellomrom må vi støvsuge, sånn at ting ikke hoper seg opp. Hadde hendelsene i serien blitt sortert underveis, ved å snakke eller dele med noen, så hadde sannsynligheten for å finne løsninger blitt større.

Brean, som i 2020 også var å se i «Førstegangstjenesten», forteller at det å spille Sivert har endret hvordan han ser på psykisk helse.

– Jeg har alltid vært bevisst på det, men jeg tror jeg har fått en større forståelse av hvor viktig det er å ufarliggjøre det å snakke om småtingene.

– Du har lagt bak deg et hektisk år, hva blir det neste for deg nå?

– Det har vært spennende og krevende! Nå tror jeg ikke det finnes én person på planeten som vil kalle det et normalt år, men det har vært spennende og gøy. Nå skal jeg fortsette å finne ut hva som er moro. Det blir noen skuespillerprosjekter, litt revy og litt teater. Det blir mer Sjur i monitor fremover, sier han med en latter.