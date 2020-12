FIKSJON – IKKE VIRKELIGHET: Den britiske kulturministeren ber Netflix merke «The Crown» som fiksjon. Foto: Des Willie / Netflix

Kulturminister vil ha advarsel på «The Crown»

Den britiske kulturministeren frykter at yngre seere skal tro at handlingen i «The Crown» først og fremst er virkelighet, og ikke fiksjon.

Storbritannias kulturminister Oliver Dowden ber nå Netflix om å merke hver episode av serien med en advarsel, skriver CNN tirsdag.

Handlingen i sesong fire av «The Crown» som hadde premiere i midten av november, er lagt til begynnelsen av 1980-tallet og kanskje den mest turbulente perioden i dronning Elizabeths tid som regent.

Flere britiske historikere mener imidlertid at kulturminister Oliver Dowdens utspill er helt unødvendig.

– «The Crown» er et drama som er svært godt laget, men nettopp derfor er det viktig at det er merket som en dramaproduksjon, sier Dowden i et intervju med Mail On Sunday.

Ifølge avisen vil kulturministeren rette en formell henvendelse til Netflix om å legge inn en slik advarsel i forkant av hver episode.

KULTURMINISTER: Oliver Dowden vil sikre seg at yngre seere ikke tror at handlingen i «The Crown» er virkelighet. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

– Hvis ikke frykter jeg at yngre seere som ikke opplevde denne tiden, vil tro at det som blir beskrevet og sagt i serien er fakta – og ikke fiksjon, sier Dowden.

Mange vil også mene at kulturministeren kan ha et poeng.

Blant annet har hertuginne Camilla blitt dynket ned i hets fra «The Crown»-fans den siste tiden.

Camilla Parker Bowles (nå 73), som hun het den gangen, giftet seg med prins Charles (nå 72) i 2005. Da hadde de to kjent hverandre i mer enn 30 år. Også mens de var gift med andre, skal de ha hatt et nært forhold.

HETSES: Prins Charles og hertuginne Camilla hetses av «The Corwn» fans etter skildringer i sesong fire av den populære Netflix-serien. Foto: ALASTAIR GRANT / POOL

Det er disse spekulasjonene som nå har skutt fart igjen og fått nytt liv i kjølvannet av «The Crown».

På prins Charles og hertuginne Camillas offisielle Instagram, Clarencehouse, har det den siste tiden strømmet på med motbør under de ferskeste postene.

Veldig mange skriver bare «Diana» eller «Diana Forever» etterfulgt av røde hjerter.

CNN har rettet en henvendelse til Netflix, men ikke fått kommentar til kulturministerens utspill.

Publisert: 01.12.20 kl. 16:57

