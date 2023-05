PROGRAMLEDER: Niklas Baarli på scenen under «Gullruten» fredag.

299.000 så «Gullruten» fredag

Det er en aldri så liten oppgang fra i fjor.

Artikkelen oppdateres.

TV 2 melder mandag kl 11.30 at så langt har 299.000 fått med seg prisdrysset, som fant sted i Grieghallen i Bergen fredag kveld, og som ble sendt i opptak et par timere senere samme kveld.

I fjor var det kun 236.000 som fikk med seg «Gullruten» på TV 2. Det var da en halvering fra året før, hvor 470.000 fulgte med.

Selv om seertallet ikke kan sies å ha skutt i været, er det altså en økning i år.

Hvor mange som så Eurovision på NRK skjermer, er ennå ikke kjent.

VANT: Loreen hentet Eurovision-seieren hjem til Sverige lørdag.