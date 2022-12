STORMFULLT: Prins Harry og hertuginne Meghan, her i London i 2017, før de giftet seg, og mens Harry fortsatt representerte kongehuset.

«Harry & Meghan»: − Slottet kom ikke til å beskytte henne

Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) om bryllupet, dramaet med egen familie og rådene fra dronning Elizabeth

– Det var allerede tydelig for mediene at Slottet ikke kom til å beskytte henne, sier prins Harry i introen til episode fem av dokumentaren.

– Da skjønte jeg at jeg ikke bare ble kastet til ulvene. De matet ulvene med meg, fortsetter Meghan – et sitat som allerede har kommet frem i klipp til disse episodene.

Den femte episoden av dokumentaren begynner med å ta for seg Meghans forhold til pressen og forholdet hun hadde til sin far, Tom Markle.

Hun pleide å være nære faren sin og at de snakket sammen flere ganger i uken, men forholdet begynte å gå dårlig «da mediene begynte å blande seg», sier Meghan.

Hertuginnen sier at han begynte å gjøre intervjuer etter bryllupet hvor han snakket om henne. Så begynte han å kritisere kongefamilien, sier hun.

– Det var flaut for familien. Det var et problem som måtte løses, og de ville at jeg skulle stoppe det.

– Så jeg kontakt med Hennes Majestet og sa: «Dette foregår. Hva skal jeg gjøre. Gi meg alt du har av råd.» Men til syvende og sist ble det foreslått av dronningen og prinsen av Wales at jeg skulle skrive et brev til faren min.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å få brevet til faren min diskre. For jeg kan ikke sende dette med posten med returadresse Kensington Palace og sende til Tom Markle og anta at det kommer frem.

Hun forteller videre at hun derfor sendte det til manageren i Los Angeles, som dermed skulle få det til Meghans far.

– Så får jeg et bilde av signaturen som bekrefter at det har blitt levert, og det er ikke hans signatur. Jeg kjenner min fars håndskrift, det var ikke den.

Bryllupsmimring

– H (hun kaller ektemannen ofte det, red.anm.) og jeg er veldig flinke til å støtte oss på hverandre i kaoset, sier Meghan, som forklarer at hun på bryllupsdagen gikk jeg inn i en tilstand der hun var «svært rolig».

– Jeg vet ikke hvordan jeg klarte det. Alt jeg ville ha, var en mimosa, en croissant nog å spille sangen «Going To The Chapel». Og så gjorde jeg det, og det var fantastisk, sier hun leende, mens det vises bilder fra bryllupsfesten.

Harry sier:

– Det hvilte forventninger over oss. Dianas sønn. Forventningen var at det ble et offentlig bryllup. Wiliam hadde jo gjort det. Nå ville man se om Harry gjorde det samme. Så var jobben utført, liksom.

Dokumentarserien har fått voldsom oppmerksomhet verden over etter premieren i forrige uke. Torsdag la Netflix ut de tre siste episodene av «Harry & Meghan».

I VINDEN: Prins Harry og hertuginne Meghan, her på en veldedighetsgalla i New York i november i fjor.

Både Harry og Meghan skryter av bryllupsfølelsen. Harry var glad for at Charles, som nylig ble konge, var med og valgte orkester for den store dagen.

Meghan sier:

– Harrys pappa er veldig sjarmerende. Og jeg sa til ham at jeg har mistet min egen far i prosessen. Så han var viktig for meg som svigerfar. Derfor ba jeg ham følge meg opp til alteret.

Meghan sikter da til det anstrengte forholdet til Thomas Markle, som hun ikke har sett siden før bryllupet.

SVIGERFAR: Charles og Meghan på vei opp til alteret 19. mai 2018.

Prinseparet uttrykker misnøye med boligen de etablerte seg i som ektepar.

Meghan snakker om at Nottingham Cottage, der de bodde, var «veldig lite», selv om det var på Kensington Palace sitt område.

– Men det høres jo veldig majestetisk ut, sier hun.

– Hele greia lukter litt, sier Harry.

– Lave tak, vet ikke hvem det var til. De må ha vært veldig korte, legger han til.

Meghan sier at Harry «skallet hodet i taket konstant».

– I dette kapitlet i livet vårt, tror jeg ikke noen kunne forestille seg hvordan det faktisk var i kulissene, sier hertuginnen.

– Oprah kom jo på te, da, sier Harry.

Britiske og amerikanske medier er langt fra alene om å dypdykke i betroelsene fra de «utbryter-kongelige». Anklager om løgn og planting av historier og påstander, har skapt overskrifter verden over.

En venninne som har latt seg intervjue, mener at Meghan «ble syndebukken for Slottet».

Men sympatien for prinseparets uttalte prøvelser er ikke udelt. Særlig må hertuginnen tåle sterk kritikk både i sosiale medier og andre medier.

«Alle hater Meghan», skriver VG-kommentator Shazia Majid. VG-kommentator Yngve Kvistad problematiserer på sin side at «spørsmålene tårner seg opp» – og at felles for dem alle er at de ikke blir besvart.

2018: Hertuginne Meghan og dronning Elizabeth på sitt første offisielle oppdrag sammen.

Meghan forteller i episode fire varmt om det første oppdraget hun var på alene med dronning Elizabeth, og følelsen av å ha «en bestemor».

– På vei i bilen la hun et pledd over knærne mine, sier Meghan.

Info «Harry og Meghan» på Netflix: Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022, de siste tre 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

I den siste episoden tar dokumentaren for seg tiden før coronapandemien brøt ut for fullt. På denne tiden bodde Harry og Meghan i Canada, og den kanadiske regjeringen bekreftet at de ikke lenger ville tilby sikkerhet når paret trakk seg fra kongefamiliens offisielle oppgaver.

– Jeg lurer på hva som hadde skjedd om vi ikke hadde dratt da , sier Harry.

– Beliggenhet vår var avslørt. Vi mistet vaktene våre, alle visste hvor vi var sier Meghan.

Meghan valgte å ringe en mann som hun på den tiden aldri hadde møtt, Tyler Perry - flere år etter at han hadde sendt henne en melding og vist empati og sagt at hun måtte ta kontakt hvis hun noen gang trengte hjelp.

– Etter flere år snakket vi sammen for første gang. Jeg var helt knust. Jeg gråt og gråt. Noen ganger e det lettere å åpen seg til noen som ikke vet noen noe. Slik var det med Tyler, sier Meghan.

– Jeg kunne høre frykten i stemmen hennes. Jeg spurte hva hun var redd for, og hun begynte å liste opp ting hun var redd. Jeg sa at alle tingene var berettiget, sier Perry.

Perry tilbydde Meghan og Harry å bo i huset hans i Los Angeles. De bodde der i seks uker uten at noen visste det. I huset tok sønnen Archie sine første skritt.

Igjen blir kritikken mot pressen et tema for serien.

– Hun var redd for at de skulle ødelegge henne, eller at hun skulle bli gal. eller at de skulle få henne til å tro at hun var gal. Denne kvinnen ble mishandlet, og det ble han også, sier Tyler.

Etter seks uker i huset ble kjent hvor de bodde. I videoer Harry selv har filmet på telefonen, vises helikopter som svirrer over huset. «Hva er galt med disse menneskene» sier en tydelig opprørt Meghan.

Gjennomgående for serien er at prins Harry har gjort det han følte han måtte gjøre, nemlig beskytte kona og deres to barn, og at det har «vært en kamp verdt å kjempe».

Prins Harry utbroderer hvordan Meghan, som var skuespiller før hun kom inn i kongefamilien, «ofret alt hun kjente» for å være med sin prins.

– Og nå har jeg ofret alt for å være med henne i hennes verden, sier han.

2018: Kongefamilien på balkongen på Buckingham Palace to måneder etter prins Harry og hertuginne Meghans bryllup. F.v.: prins Charles, hertuginne Camilla, prins Andrew, dronning Elizabeth, hertuginne Meghan, prins Harry, prins William og hertuginne Kate.

De to giftet seg 19. mai 2018.

– Jeg lurer på hva som hadde skjedd med oss om vi ikke hadde trukket oss ut på det tidspunktet vi gjorde, spør prins Harry seg i dokumentaren.

Hertuginne Meghan snakker om hvordan hun følte at sikkerheten rundt dem «ble trukket tilbake» før de valgte å forlate England. Hun sier også:

– Dette skjer når en familie og familiebedrift er i direkte konflikt. Plutselig sa hodet mitt: «Det vil aldri ta slutt».

Kongehuset har ikke kommentert noe av innholdet.

«Harry & Meghan» har allerede satt rekord. Ingen andre dokumentarer har hatt så mange seertimer hos Netflix den første uken.

De første tre episodene av dokumentaren ble sett av mer enn 81 millioner timer de første par dagene. Flere enn 28 millioner husholdninger hadde da sett hele eller deler av serien.

