Viggo Venn vant «Britain’s Got Talent»!

Viggo Venn sto igjen blant de to siste - og vant!

Kongbergmannen og klovnen Viggo Venn er dermed hele 3,4 millioner kroner rikere, samt sikret en opptreden på Royal Varieyt Performance i Royal Albert Hall.

Stemningen gikk fullstendig i taket på Cosmopolite i Oslo der en utsolgt sal tirret tinnitusen da Venn ble ropt opp som vinner. Venn selv så forfjamset ut, men rakk å takke publikum og tv-seerne som har stemt ham fremt til seier.

Det var som dommer Alesha Dixon sa etter at Venn var ferdig med sitt innslag; du har virkelig kapret hjertene til det britiske folk!

Slik var opptredenen:

Viggo Venn startet en vits på norsk, spilte popcorn-sangen med bicepsene og sjarmerte Simon Cowell trill rundt søndag kveld.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Jeg virkelig, virkelig elsker deg, sa en lett oppgitt, men lattermild Cowell som i løpet av denne sesongen av «Britain’s Got Talent» har snudd fra å være irritert til kjærlighet overfor klovnen fra Kongsberg.

Søndag kveld gjorde Viggo Venn godt igjen at han hadde rappet Cowells røde vest i semifinalen. Da Venn gjemte seg i en gul, forvokst ballong var det Simon Cowell som fikk æren av å stikke hull på den.

Og det med ordene som har blitt blant Venns varemerker; «One More Time!» Deretter danset de to tidligere uvennene tett sammen mens rosenbladene drysset over paret. Cowell fikk til og med gave fra sin Venn; en refleksvest, selvfølgelig, med påskriften «Simon’s vest».

Joda, Viggos venneflokk ble større søndag kveld!

Enda større ser den ut til å bli; dommer Alesha Dixon ble regelrett avbrutt av publikum da hun skulle gi dom på grunn av taktfaste Viggo Venn-rop.

1 / 6 LANGT FRA VENNELØS: Pappa Bjørn Venn hadde tatt turen til Cosmopolite i Oslo for å følge sin sønn på storskjerm sammen med en hel Vennegjeng. forrige neste fullskjerm

VG følger live-sendingen av «Britain’s Got Talent»-finalen fra et stappfullt og utsolgt Cosmopolite i Oslo, der stemningen steg i taket allerede da Viggo Venn viste seg under presentasjonen av finalistene.

Flere av Venns komikerkolleger er til stede, noen av dem - som Jonis Josef, Martha Leivestad (med bursdag i dag, gratulerer!), Ole Soo og Else Kåss Furuseth - har også varmet opp publikum i forkant av sendingen fra britiske ITV.

Venn-slekta er også til stede på Cosmopolite, og av alle vennene så var det pappa Bjørn som ble dratt opp på scenen av konferansier Jonis Josef. Der fikk vi fasiten på farven til Viggos refleksvest egentlig er grønn eller gul.

– Viggo og jeg har en strålende diskusjon gående om vesten er grønn eller gul. Her er fasiten, den er grønn, sa Bjørn Venn og banket på sin egen grønne skjorte, før han fikk medhold også fra publikum.

– Tusen takk til dere alle for at dere har kommet hit for å heie på Viggo. Det har vært en utrolig reise, sa han.

SLEKTSTREFF: Pappa Bjørn Venn ledet an da Vennslekta hoppet opp på scenen etter Viggos opptreden. De danset selvfølgelig til «One More Time».

De siste ukene har Viggo Venn fått en fanskare han bare kunne ha drømt om på forhånd. Flere millioner briter har sett klovneriene hans på «Britain’s Got Talent» og heiet ham frem til søndagens finale.

På sosiale medier har det også tatt av, kunne han fortelle VG tidligere i uka.

– Etter semifinalen ble jeg gjenkjent på gaten og det rant inn videoer fra alle verdenshjørner – Brasil, Mexico, Algerie – av folk som danset med refleksvest. Helt spinnvilt, sa Venn og røpet - med glimt i øyet - hvorfor refleksvesten er hans favorittkostyme på scenen under «Britain’s Got Talent»:

– De er jo veldig synlige da. Og jeg følte meg klar for å bli mer synlig!

I ALL VENNSKAPELIGHET: Viggo Venn var ute etter å gjøre Simon Cowell til bestevenn igjen søndag kveld. Det klarte han.

Les også «Britain’s Got Talent»-finalist Viggo Venn: - Helt spinnvilt! Viggo Venn kan vinne 3,4 millioner kroner i «Britain’s Got Talent» søndag.

34-åringen fra Kongsberg, der han for øvrig skal opptre under jazzfestivalen senere i sommer, har i mange år vært del av en gruppe klovner og improartister som har reist verden rundt med sine show. Etter pandemien bosatte han seg i London og ble en del av open mic-miljøet i storbyen før ITV hentet ham inn til audition til «Britain’s Got Talent».

– I utgangspunktet dro jeg på audition fordi jeg tenkte det kunne være et morsomt klipp å legge på nettet, at jeg ble x’et ut av konkurransen, har Venn fortalt.

FORMELL VENN: Du kan sikkert ta klovnen vekk fra refleksvesten, men du kan aldri ta refleksvesten fra en klovn.

Og han ble x’et, av mannen bak hele «Britain’s Got Talent»-konseptet, Simon Cowell i dommerpanelet. Men Viggo Venn gikk videre til semifinale, takket være støtten fra de andre dommerne. Der tok Venn en liten hevn på Cowell.

– Jeg tok refleksvesten fra ham i semifinalen som en liten hevn for x’en han ga meg. Akkurat da hadde hver bidige person i Hammersmith Apollo – 4000 – refleksvest på seg, utenom Simon...

Her kan du gjenoppleve semifinalen:

Som profesjonell komiker og klovn grublet Viggo Venn tidligere i uken over hva som er oppgaven til en klovn, at det kanskje ville være litt usjarmerende om han vant?

– Klovner skal jo tape hele veien. Feile, feile, feile – det er dét klovner gjør, sa han om muligheten til å vinne 3,4 millioner kroner og en opptreden på Royal Variety Performance i ærverdige Royal Albert Hall som NRK sender hver nyttårsaften etter midnattsslaget.

Han ombestemte seg heldigvis «and did his vest», som han selv uttrykker det.