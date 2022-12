INGEN JULEFILM: Det blir jul uten «Die Hard» skal man tro det norske folk.

Er «Die Hard» egentlig en julefilm? Her er det endelige svaret.

Vil du komme i julestemning? Ikke se «Die Hard» ifølge den norske befolkningen.

I over 30 år har det gått en årlig het debatt om hvorvidt «Die Hard» er en julefilm eller ikke.

Kan egentlig en av verdens mest elskede actionfilmer konkurrere mot folkekjære juleklassikere som «Love Actually» og «The Holiday» når den ikke handler om julen?

Flertallet i Norge mener NEI.

I ny undersøkelse utført av Respons Analyse for VG med over 1300 deltagere svarer et flertall på 47 prosent at «Die Hard» ikke er en julefilm.

Det samme har hovedrolleinnehaveren Bruce Willis selv tidligere uttalt: – «Die Hard» er ikke en julefilm, sa han til Comedy Central noen år tilbake.

30 ÅR MED DEBATT OVER: Hovedrolleinnehaver Bruce Willis er enig med 47 prosent av Norge og mener selv at actionfilmen ikke hører hjemme i julen.

Ingen julefavoritt? Eller?

Selv om de fleste heller nyter en enkel rom-com, er det fremdeles andre som finner julestemningen med Bruce Willis som hopper fra skyskrapere.

«Die Hard» er julefavoritten til tidligere statsminister Erna Solberg. Og selv om vi nordmenn generelt er uenige med Høyre-lederen, svarer 31 prosent at actionfilmen fra 1988 skal regnes som en julefilm.

22 prosent svarer at de ikke vet eller ikke har noen formening om saken.

En sterk formening om saken er det derimot mange andre som har. Søker du «Die Hard Christmas Movie» på Twitter publiseres det rundt 50 nye tweets i timen (lille julaften kveld).

– Dersom «Die Hard» var en julefilm hadde Hans nynnet «A Good King Wenceslas» og ikke Beethovens niende symfoni, skriver den engelske skuespilleren Jim Howick.

Julefilm eller ikke, tradisjonen tro blir nok Bruce Willis å se på tusenvis av TV-skjermer landet over denne julen også.

