SLUTT: Maisie Williams (t.h.) og Reuben Selby på en motevisning i Paris i oktober i fjor.

Brudd for «Game of Thrones»-stjernen Maisie Williams

Maisie Williams (25) opplyser at det er slutt mellom henne og kjæresten etter fem år.

Den britiske skuespilleren, best kjent fra rollen som Arya i TV-suksessen «Game of Thrones», melder om bruddet på InstaStory – til sine nær 10 millioner følgere.

«En epoke er slutt», skriver hun over et bilde av seg og Reuben Selby (25).

Hun forteller videre at de to i fellesskap har bestemt å sette sluttstrek for forholdet.

«Siden vi møttes for fem år siden, har vi vokst sterkere sammen, i takt med felles og separate karrierer. Og det skal vi fortsette med.»

Williams skriver videre at de begge er svært takknemlige for å være enige om nettopp det siste.

«På den måten kan vi beskytte magien, som vi ikke klarer å la være å skape hver gang vi slår hodene sammen.»

SIGNATURROLLE: Maisie Williams som Arya Stark i sesong 2 av «Game of Thrones».

Williams forklarer at de ikke kommer til å utdype bruddet nærmere, og hun håper derfor å slippe å få spørsmål.

«Vi må beskytte barna våre (altså hunden min)», skriver hun en anelse avslutningsvis, en anelse humoristisk.

Også Selby, designer og gründer, bruker en liten dose humor når han deler bilde av seg og sin nå ferske eks på InstaStory.

«Vær så snill, ikke være triste på våre vegne. Bare sett pris på passformen», skriver han under bildet av de to iført hver sine designerhabitter.