Nora Haukland (26) om skandalebildet: − Ekstremt krevende

Influenseren letter på sløret etter at hun ble avbildet med en pose hvitt pulver i hånden sammen med venninnen Sophie Elise Isachsen (28).

– Den situasjonen var ekstremt krevende. Det var så mye bråk rundt meg, og det var veldig vanskelig å vite hvordan man skulle håndtere det, sier Haukland i et intervju med TV2.

Det var i februar i år at Sophie Elise Isachsen la ut et bilde på Instagram der hun poserer med Nora Haukland foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man Haukland holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Under bildet skriver Sophie Elise: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

BILDET: Det var dette bildet som skapte en svær mediedebatt sist vinter.

Bildet, som skapte mye rabalder, blant annet for Sophie Elise Isachsens daværende samarbeid med NRK, ble raskt fjernet fra influenserens Instagram, og det var først senere at det kom frem at den andre personen på bildet var Nora Haukland, som på dette tidspunktet var samboer med kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby.

Overfor TV2 ønsker hun ikke å avsløre hva som var i posen, men sier hun anser seg ferdig med saken, og at hun brukte naturen og familien som «terapi» etter hendelsen.

– Det viktigste for meg var å være med familie og dem som står meg nær, de som er en del av røttene mine, og å kjenne på kjærligheten fra dem, sier hun.

Nora Haukland presiserer også at hun fremdeles har et godt forhold til eksen.

– Vi er gode venner og snakker sammen ukentlig. Jeg bryr meg mye om ham. Det er liksom ingen sure miner, sier Haukland til TV2.

I høst blir Nora Haukland å se på TV-skjermen sammen med influenserkollegene Sophie Elise Isachsen, Isabel Raad og Anniken Jørgensen i «Girls Of Oslo».