KOMIKER: Pete Davidson, her i Nevada i februar.

Amerikanske medier: Pete Davidson er på rehab

Komiker Pete Davidson (29) har vært åpen om psykiske lidelser. Nå har han sjekket inn på en klinikk i Pennsylvania.

People, TMZ og andre amerikanske medier får bekreftet fra kilder at «Saturday Night Live»-kjendisen har valgt å sjekke inn på rehab.

– Han er innlagt, men sjekker nok snart ut igjen, sier kilden.

Personlighetsforstyrrelse

Vedkommende opplyser at Davidson har oppsøkt hjelp for posttraumatisk stresslidelse, PTSD posttraumatisk stresslidelse, PTSDPosttraumatisk stresslidelse er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume.. Så sent som i april utbroderte Davidson i en podkast hvordan han sliter med PTSD etter å ha mistet sin far som liten.

Komikeren var bare syv år da faren, som var brannmann, mistet livet under terrorangrepet i New York, 11. september 2001.

I tillegg har 29-åringen borderline personlighetsforstyrrelse, noe han har snakket om i flere intervjuer de siste årene.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, som er den norske betegnelsen, er en psykisk sykdom som har stor innvirkning på evnen til å regulere egne følelser. Ifølge Norsk Helseinformatikk er intense humørsvingninger et av største symptomene.

– Pete legger seg ofte inn til behandling for disse tingene, sier en annen kilde til People.

– Familie og venner støtter ham alltid i den beslutningen, legger vedkommende til.

Siktet

Davidson har de siste månedene vært kjæreste med Chase Sui Wonders (26).

I mars var paret involvert i en bilkrasj i Beverly Hills, noe som resulterte i at Davidson nylig ble siktet for uforsvarlig kjøring.

