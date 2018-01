GLAD: Dag Erik Pedersen er storfornøyd med at årets første «Mesternes Mester» passerte en million seere. - Nå er vi tilbake i «Gullrekka» og vi står sterkere enn noen sinne, sier han Foto: Støtvig, Alf Øystein

– Dette er som å vinne i Lotto

Jørn Pettersen

Publisert: 08.01.18 15:27

TV 2018-01-08T14:27:03Z

1.095.000 så sesong-premieren på «Mesternes Mester» på fredag. - Som å vinne i Lotto, sier en strålende fornøyd Dag Erik Pedersen til VG.

Dermed ble «Mesternes Mester» sammen med årets første «Nytt på nytt», ukens mest sette TV-program.

– Helt fantastisk. «Mesternes Mester» har i flere år nå vært vist på lørdager og vi var veldig spente på hva det ville bety for seertallene at programmet ble flyttet til fredager igjen. Men tilbake i Gullrekka står vi sterkere enn noen sinne - og det er jeg strålende fornøyd med. Vi er attpå til på toppen av pallen, sier Dag Erik Pedersen.

«Mesternes mester» er nå inne i sin niende sesong. Til sammenligning hadde det første program av sesong åtte som ble sendt lørdag 14. januar i fjor 931.000 seere og som til slutt endte opp på et snitt for hele sesongen på 1.044.000 seere.

– Det er ingen tvil om at «Mesternes Mester» er et av de mest populære programmene NRK har over tid. Slik TV-vanene har utviklet seg blir det stadig vekk tøffere og tøffere for et program å komme over en million seere, sier NRKs analysesjef Kristian Tolonen til VG.

Et annet program som også gjorde det godt i helgen i var «Tore på sporet». Tore Strømøy som nå er inne i sin tidende sesong kan notere seg for 816.000 seere på søndagens sesong-premiere. Dermed havnet han på femte plass på listen over ukens mest sette programmer, knepent slått av «Farmen Kjendis» på TV 2 med 833.000 seere. Forrige gang Tore var på sporet, er to år siden. 2 nyttårsdag i 2016 hadde han 986.000 seere.

– Jeg er så fornøyd og så glad for disse seertallene at jeg bare danset rundt på kontoret i dag, sier Tore Strømøy til VG.

Helgens fem mest sette TV-programmer:

1. «Mesternes Mester» - 1.095.000

1. «Nytt på Nytt» - 1.095.000

3. «Idrettsgalla 2018» - 907.000

4. «Farmen Kjendis» - 833.000

5. «Tore på sporet» - 816.000