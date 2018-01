«NORSK» SAMARBEID: Nikolaj Lie Kaas, her på TV-festivalen MIPCOM i Cannes i oktober. Foto: YANN COATSALIOU / AFP

Nikolaj Lie Kaas om å spille mot Josefine Pettersen: – Hun var überkul

En av Danmarks største stjerner spilte inn parodivideo med Josefine Frida Pettersen i sommer. Han sier han selv ikke skjønte hvor vilt det var å få henne med.

Skuespiller Nikolaj Lie Kaas (44) er veletablert i Danmark, og har også hatt flere roller internasjonalt. Blant annet har han spilt skurk i to norske filmer: «Birkebeinerne» og «Varg Veum – Skriften på veggen». Han er også kjent fra serien «Forbrytelsen» og filmene basert på Jussi Adler-Olsen-bøkene om Avdeling Q.

Nå er han også aktuell med den nye britiske storsatsingen «Britannia» som kommer på HBO fredag. Men innimellom tar han seg tid til å gjøre helt andre ting, og i sommer var han vert for «Zulu Comedy Galla», som han har vært flere ganger før, og lagde i den forbindelse flere komiske videoer.

Én av disse var musikkvideoen «Polen smelter» med «boybandet» CO3, bestående av Nikolaj selv og kollegene Ulrich Thomsen og Nikolaj Coster-Waldau. Og låten, som leflet med påtatt miljøbevissthet, var «featuring» vår egen Josefine Frida Pettersen, kjent som Noora i «Skam».

– Jeg var jo vert, og tenkte det ville være morsomt å lage en parodi på kjente mennesker som ikke helt har satt seg inn i hva de synger om. De synger om klima, men har ikke peiling, sier Kaas til VG og fortsetter:

– På et tidspunkt skulle det være en rap i låten, og jeg tenkte at vi måtte ha noen overraskende. Vi har hatt noen av Danmarks største sangere tidligere, og jeg tenkte at vi måtte toppe det på en eller annen måte.

Vi måtte ha en som var überkul – og det var Josefine.

Mens Nikolaj selv ikke hadde fått med seg «Skam», forteller han at både kona Anne Langkilde og døtrene Esther og Gerda visste hva det gikk i.

– Kona og jentene mine har sett hele «Skam». De er store, store fans. Jeg kjente ikke veldig godt til det og skjønte ikke hvor vilt det var at hun var i Danmark. Men hun var et behagelig og sjenerøst menneske som var virkelig hyggelig å snakke med, sier han.

Pettersen er for tiden aktuell med musikalen «Hair» som har premiere på Oslo Nye Teater 25. januar. VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra den norske skuespilleren.

