Utlandet sugen på ny NRK-serie

Publisert: 24.01.18 10:22

Den norske TV-serien «En natt» har premiere på NRK 2. februar. Den engelske versjonen av samme serie ble spilt inn samtidig og allerede utpekt til en «må-se-serie» i utlandet.

– Viktig, ikke minst med tanke på finansieringen av en slik serie. Klart det er veldig morsomt også, sier Øystein Karlsen til VG.

Han har har regi og har skrevet manus til serien sammen med Kristopher Schau mens Anders Tangen er produsent. Karlsen og Tangen har tidligere gjort internasjonal suksess med komiserien «Dag».

- Vi skriver det vi har lyst til å se selv, sier Kristopher Schau.

«En Natt (One Night)», løftes frem som enda en ny innovativ skandinavisk serie i kjølvannet av «Skam».

– Det er ingen tvil om at utlandet har fått øynene opp for NRK etter suksessen med «Skam». NRK satser, de tør å satse og er vel en av de få som har fått til strømmetjenesten sin som gjør at man se serier for eksempel når man har lyst. Det er jo helt klart her fremtiden ligger, sier Karlsen og Schau som begge to har gitt bort et Netflix-abonnement til sin mødre til jul.

Det er amerikanske Deadline som har løftet frem «En natt» til en av ti ikke-amerikanske «må-se-serier» i 2018 like før nyttår. Men det startet allerede under bransjetreffet «International Drama Summit» i London i november hvor det var det mange lovord å hente for Karlsen og Schau.

.– Mye av grunnen til det, er nok at «En natt» skiller seg litt ut fra alt det mørke og dystre som presteres for tiden. Dette er lyst og hyggelig - og en tematikk som alle forstår. Forelskelsen er er på en måte likt på alle språk,, sier Øystein Karlsen med et smil.

Serien, med Anders Baasmo Christiansen og svenske MyAnna Buring på rollelisten, handler om en date i «real time». To mennesker som møtes på en «blind date» for første gang. Etter hvert som de blir kjent med hverandre, blir også seerne kjent med dem.Men allerede før de begynte å spille inn serien, var planen klar: Denne skulle også lages for et internasjonalt publikum.

– Tilsammen brukte vi 40 innspillingdager på både den norske og den engelske versjonen. Hver eneste scene ble spilt inn to ganger. På engelsk og norsk. Men på grunn av dødsfall i nær familie, hadde ikke Anders Baasmo Christiansen mulighet til å gjøre begge versjonene. Så da innspillingen av de engelske scenene stod for tur, hoppet den islandske skuespilleren Gísli Örn Garðarsson inn, forteller Øystein Karlsen og fortsetter:

– Han gjorde det på 3 dagers varsel, noe som må sies å være ekstremt modig. Men den som kanskje var aller mest imponerende, var MyAnna Buring som gjorde 250 sider manus på to språk, hadde med seg en tre måneder gammel baby som hun ammet under innspillingen, og i tillegg toppet det med å ha regi på en halv episode.

Anders Tangen, som bor i Los Angeles, har også vært produsent for «Vikingane» som i fjor ble solgt til strømmegiganten Netflix. Da var også fremgangsmåten den samme. «Vikingane» som har vært vist på NRK, både lineært og på strømmetjenesten, ble produsert samtidig i en engelsk og en norsk versjon.

– Vi har med vilje holdt litt igjen med å starte salget av den engelske versjonen av «En natt», rett og slett fordi vi tror at interessen kommer til å i tiden fremover, sier Anders Tangen.