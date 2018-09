TV-FRUE: Marcia Cross, her på en prisutdeling for noen år siden, spilte en av hovedrollene i «Frustrerte fruer». Foto: Jason Redmond / FR74394 AP

TV-stjernen Marcia Cross har holdt kreften hemmelig

2018-09-27

Marcia Cross (56) viser bilde der hun viser at håret så vidt har begynt å vokse ut etter cellegiftbehandlingen.

Publisert: 27.09.18 10:54

«J eg er så takknemlig og glad for å være i live, men trist over at håret mitt falt av og nå kun er i overkant av to centimeter langt », skriver hun på Instagram.

Hun spør samtidig om det er andre av hennes drøyt 73.000 følgere som er uten hår som følge av kreft.

« Snakk til meg. Jeg føler med dere », skriver TV-stjernen, som har hatt sin lange kobberrøde hårmanke som ett av sine varemerker.

56-åringen opplyser videre i nye Instagram-poster at hun har overvunnet kreften, og at alt er bra nå.

« En vanskelig reise, men jeg er FRISK, lykkelig og mer til stede og takknemlig enn noensinne », skriver hun, samtidig som hun takker for den strømmen av kjærlighet hun har følt på fra fansen.

Cross, best kjent som pertentlige Bree Van de Kamp i dramaserien «Frustrerte fruer», skriver at det å poste bildet sammen med ordene kreft og hårtap, var frigjørende:

« Hvordan eller hvorfor denne enkle handlingen ga meg et så mektig løft, vet jeg ikke. Men jeg takker Gud eller hvem det nå var som ga meg det dyttet jeg trengte for å stå frem og blottstille meg selv ».

Hun forklarer, til alle som måtte lure på hva slags kreft hun hadde, at det dreide seg om analkreft.

På nettsidene til Norsk Helseinstitutt står det at analkreft er kreftsykdom i endetarmsåpningen eller i endetarmskanalen. Behandling gjør ifølge NHI at de aller fleste overlever, men mange sliter med ubehagelige plager i ettertid.

I 2009 fikk Cross’ aksjemegler-ektemann Tom Mahoney kreft. Også han er frisk i dag. Paret giftet seg i 2006 og har tvillinger sammen .

Cross spilte i «Frustrerte fruer» fra 2004 og helt frem til serien ble nedlagt i 2012. Hun har siden figurert i flere TV-serier, men som ikke har vært vist i Norge.

