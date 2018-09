FIKK JA: Regissør Glenn Weiss og kjæresten Jan Svendsen etter at de forlovet seg på scenen. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

TV-bransjens festkveld: Fridde på scenen

Et av Emmy-utdelingens høydepunkter kom da vinner Glenn Weiss gikk ned på kne og fridde på scenen - og fikk ja!

Kveldens første vinner ble Henry Winkler (72), som fikk sin aller første Emmypris noensinne for birollen i komiserien «Barry». Senere vant også hovedrolleinnehaver Bil Hader for samme serie.

Glenn Weiss, som vant pris for regien på en spesialsending under Oscar-utdelingen, gikk like godt ned på kne og fridde fra scenen under sin takketale - og fikk ja.

TV-bransjens Emmy -utdeling deler nominasjonene opp i komedie og drama, dermed er det ganske mange priser som skal deles ut når de beste innsatsene hedres i alle kategorier.

«The Handmaid’s Tale» måler seg mot « Game of Thrones » i Emmy-utdelingen natt til tirsdag. Mens «Westworld» og «Game of Thrones» har 22 nominasjoner hver, følger «The Handmaid’s Tale» hakk i hæl med 21.

Jeff Daniels vant pris for birollen som den sadistiske skurken med et gudskompleks i western-serien «Godless» . VG har anbefalt serien som en av de beste i 2017.

Strømmetjenesten Netflix står bak totalt 112 av TV-seriene som er nominert, mens konkurrenten HBO står for 108.

Prisutdelingen er den 70. i rekken og finner sted i Los Angeles natt til tirsdag 17. september norsk tid. Colin Jost og Michael Che er programledere.

Emmy-utdelingen som gjelder de nominerte i kreative fag, er allerede delt ut.

Her er listen over de nominerte (vinnerne utheves i fet skrift):

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Lena Headey, «Game of Thrones»

Millie Bobby Brown, «Stranger Things»

Vanessa Kirby, «The Crown»

Ann Dowd, «The Handmaid’s Tale»

Yvonne Strahovski, «The Handmaid’s Tale»

Alexis Bledel, «The Handmaid’s Tale»

Thandie Newton, «Westworld»

Beste mannlige birolle i dramserie:

Nikolaj Coster-Waldau, «Game of Thrones»

Peter Dinklage, «Game of Thrones»

Mandy Patinkin, «Homeland»

David Harbour, «Stranger Things»

Matt Smith, «The Crown»

Joseph Fiennes, «The Handmaid’s Tale»

Beste mannlige hovedrolle i miniserie eller TV-film:

Antonio Banderas, «Genius: Picasso»

Darren Criss, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Benedict Cumberbatch, «Patrick Melrose»

Jeff Daniels, «The Looming Tower»

John Legend, «Jesus Christ Superstar»

Jesse Plemons, «Black Mirror: USS Callister»

Beste kvinnelige hovedrolle i avsluttende serie eller TV-film:

Jessica Biel, «The Sinner»

Laura Dern, «The Tale»

Michelle Dockery, «Godless»

Edie Falco, «Law and Order True Crime: The Menendez Murders»

Regina King, «Seven Seconds»

Sarah Paulson, «America Horror Story: Cult»

Beste mannlige birolle i avsluttende serie eller TV-film:

Jeff Daniels, «Godless»

Brandon Victor Dixon, «Jesus Christ Superstar»

John Leguizamo, «Waco»

Ricky Martin, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Edgar Ramirez, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Michael Stuhlbarg, «The Looming Tower»

Finn Wittrock, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Beste kvinnelige birolle i avsluttende serie eller TV-film:

Sara Bareilles, «Jesus Christ Superstar Live In Concert»

Penelope Cruz, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Judith Light, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Adina Porter, «American Horror Story: Cult»

Merritt Wever, «Godless»

Letitia Wright, «Black Mirror: Black Museum»

Beste mannlige hovedrolle i komiserie:

Anthony Anderson, «Black-ish»

Ted Danson, «The Good Place»

Larry David, «Curb Your Enthusiasm»

Donald Glover, «Atlanta»

Bill Hader, «Barry»

William H. Macy, «Shameless»

Beste kvinnelige hovedrolle i komiserie:

Pamala Adlon, «Better Things»

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs Maisel»

Allison Janney, «Mom»

Issa Rae, «Insecure»

Tracee Ellis Ross, «Black-ish»

Lily Tomlin, «Grace and Frankie»

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Zazie Beetz, «Atlanta»

Laurie Metcalf, «Roseanne»

Betty Gilpin, «GLOW»

Aidy Bryant, «Saturday Night Live»

Leslie Jones, «Saturday Night Live»

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Alex Borstein, «The Marvelous Mrs Maisel»

Megan Mullally, «Will & Grace»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Brian Tyree Henry, «Atlanta»

Henry Winkler, «Barry»

Louie Anderson, «Baskets»

Alec Baldwin, «Saturday Night Live»

Kenan Thompson, «Saturday Night Live»

Tony Shalhoub, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Tituss Burgess, «Unbreakable Kimmy Schmidt»

Beste komiserie:

«Atlanta»

«Barry»

«Black-ish»

«Curb Your Enthusiasm»

«GLOW»

«The Marvelous Mrs Maisel»

«Silicon Valley»

«Unbreakable Kimmy Schmidt»

Beste dramaserie:

«The Americans»

«The Crown»

«Game of Thrones»

«The Handmaid’s Tale»

«Stranger Things»

«This Is Us»

«Westworld»

Beste mannlige hovedrolle i dramaserie:

Jason Bateman, «Ozark»

Matthew Rhys, «The Americans»

Sterling K. Brown, «This Is Us»

Milo Ventimiglia,« This Is Us»

Ed Harris, «Westworld»

Jeffrey Wright, «Westworld»

Beste kvinnelige hovedrolle i dramaserie:

Sandra Oh, «Killing Eve»

Tatiana Maslany, «Orphan Black»

Keri Russell, «The Americans»

Claire Foy, «The Crown»

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale»

Evan Rachel Wood, «Westworld»

Beste konkurransedrevne reality-serie:

«The Amazing Race»

«American Ninja Warrior»

«Project Runway»

«RuPaul’s Drag Race»

«Top Chef»

«The Voice»

Beste sketsjbaserte-serie:

«At Home With Amy Sedaris»

«Drunk History»

«I Love You America with Sarah Silverman»

«Portlandia»

«Saturday Night Live»

«Tracey Ullman’s Show»

Beste talkshow:

«The Daily Show with Trevor Noah»

«Full Frontal with Samantha Bee»

«Jimmy Kimmel Live»

«Last Week Tonight with John Oliver»

«The Late Late Show with James Corden»

«The Late Show with Stephen Colbert»

Beste avsluttende serie:

«The Alienist»

«The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

«Genius: Picasso»

«Godless»

«Patrick Melrose»