Enok Groven fikk reise rundt med Matt Le Blanc og «Top Gear»-teamet i fjor sommer. Foto: KRISTIN BEATE AASETH

«Anno»-Enok gjør TV-comeback med Matt LeBlanc

Publisert: 07.03.18 22:09 Oppdatert: 08.03.18 12:15

Enok Groven (34) fikk boltre seg med ingen ringere enn «Friends»-stjernen Matt LeBlanc (50) i «Top Gear».

Groven, som ble nummer to i NRK-serien «Anno» i 2015 og siden vant Gullruten for beste realitykjendis, spiller nemlig viking i en episode av den kommende «Top Gear»-sesongen.

– Jeg satt og lo til «Venner for livet» gjennom hele ungdommen, så dette var utrolig gøy. «Venner for livet» er kanskje den eneste komiserien jeg ikke angrer på at jeg har sett, sier en fornøyd Groven til VG.

Matt LeBlanc og programledermakker Chris Harris (43) styrer showet i nylanseringen av «Top Gear». Duoen reiser verden rundt og tester ut biler som blant annet Aston Martin Vulcan, Ferrari F12 TDF og Ariel Nomad. Denne turneen brakte dem til Norge i fjor sommer.

VG møtte LeBlanc : – Nordmenn er veldig «outdoorsy»

Groven, som har jobbet som internasjonal modell i syv år, forklarer at han kom i kontakt med BBCs TV-team via en lokal fikser i Norge.

– Frilanserlivet har lært meg at jeg må skape sjanser, ikke bare gripe dem. Enden på visa ble at jeg fikk reise rundt med «Top Gear» i nesten en uke.

Han kom ikke så veldig tett på LeBlanc, for superstjernen hadde agenter som hele tiden passet på å skjerme ham.

– Det ikke mange vet, er at det er mye manus under innspillingen, og mye tid går med til pugging. LeBlanc er veldig profesjonell, samtidig som han er morsom.

Men noen ord fikk de vekslet under innspillingen. Groven fikk forklart at han er stor fan, noe LeBlanc skal ha satt stor pris på å høre.

– Han var blid og hyggelig. I Åndalsnes satt han rett overfor meg da vi spiste middag og spurte om jeg slektet på vikingene. Jeg svarte at jeg tror det. Skulle ønske jeg hadde spurt mham om hvem han slekter på.

Både Chris Harris og LeBlanc stilte villig opp på bilde sammen med nordmannen.

Groven forteller at alt var ganske hemmelig.

– Ofte måtte jeg skjule meg for fotografer.

TV-teamet hadde fått spesialtillatelse fra politiet til å kjøre i 140 km/t under filmingen i Norge. Denne tillatelsen ble tilbakekalt etter at det ble gjort målinger på over 200 km/t.

– Da var ikke stemningen så god blant BBC-folkene. Vi måtte reise fra Møre og Romsdal og i stedet filme inne på området rundt bob-banen på Lillehammer. Det var helt klart ikke det samme, sier Groven.

Han kan ikke si så mye om innholdet i episoden.

– Men jeg er på en måte en slags gjennomgangsfigur, vikingen de møter på underveis. De kalte meg bare Enok Viking, ler han.

Den enorme vikinginteressen har han hatt siden han var liten gutt.

– Råskapen, ærligheten, selvstendigheten, mannsmotet, tiltakslysten, vågemotet og djervheten vikingene hadde, inspirerer. Mye av dette mangler vi helt i dag, sier Groven, som også spilte statist i «Birkebeinerne» i 2015.

For tiden holder han på med å lage musikk til et vikinginspirert album, som han skal få hjelp av gode musikkontakter hjemme i Bergen til å produsere. Håpet er å vekke interessen hos amerikanske produsenter.

– Jeg setter meg hårete mål og opplever det ene eventyret etter det andre. Det er som en drøm.

34-åringen kan skilte med modellkampanjer for blant andre Replay og Antony Morato. Han har posert for medier som Elle China, italienske Vogue og britiske GQ og gått på catwalken i alle de store motemetropolene, blant annet for japanske Yohji Yamamoto.

I 2012 fikk 34-åringen som første mann noensinne fronte en kampanje for britiske Primark – noe som ble omtalt av Daily Mail .

– Men jeg er ikke helt ung lenger, og det er få i verden som kan leve av modellyrket. Derfor jakter jeg på skuespilleroppdrag og har blant annet en stor reklamefilm på gang som er hemmeligstemplet enn så lenge.

Drømmen er å sikre seg en rolle i den nye amerikanske TV-serien til stjerneregissør Morten Tyldum .

– Så jeg skal over til USA og prøve å få et møte med Tyldum. Man kan komme langt med tro! Jeg vil gjerne vise ham vikingmusikken min også.

Om Groven er fan av «Friends», er den ihuga miljøaktivisten mindre tilhenger av raske biler, som de som brukes i «Top Gear». Han påpeker selv det motstridende ved å stille opp i serien.

– Men jeg jobber for å bli et kjent ansikt for på den måten å kunne vekke interessen for hva jeg står for. Neste gang håper jeg å reklamere for elbiler!

Nettopp det er noe bergenseren savner ved modelljobbingen.

– Jeg kan bli lei av bare å posere uten å få uttrykt hva hjertet brenner for.

Etter «Anno» uttalte Groven at det var vanskelig å finne kjæreste. Han er fortsatt singel.

– Jeg tror jeg er veldig kresen på damer. Ingen er perfekte, men jeg er en romantiker. Jeg tror det finnes en rett kvinne for meg, og det er klart jeg leter etter henne.

Sesong 25 av «Top Gear» vises på BBC Brit nå, hver tirsdag kl. 22.30. Episoden med Enok vil vises på sensommeren eller høsten. TV-seerne må altså vente en stund før de får se LeBlanc kappkjøre med Harris til toppen av Trollstigen.