Amerikanske medier: Brudd for Khloé Kardashian og Tristan Thompson

Flere amerikanske underholdningsmedier melder at deres kilder hevder det er slutt mellom Khloé Kardashian (34) og basketspilleren Tristan Thompson (27).

Entertainment Tonight, TMZ, og E! News er blant dem som siterer ikke navngitte kilder på at det berømte paret ikke lenger er sammen.

De to sistnevnte mediene hevder også at bruddet kommer etter nye rykter om at Thompson skal ha vært utro med bestevenninnen til Khloés lillesøster Kylie – Jordyn Woods (21) – på en privat fest i valentinshelgen.

Utroskapsrykter har skapt problemer i forholdet før – rett før Khloé skulle føde parets datter True for ti måneder siden, publiserte flere medier videoer av Thompson i het omgang med flere kvinner. Han skal ha flørtet med flere og kysset med et par. Bare dager senere fikk Khloé rier. Familiens reality-serie «Keeping Up With the Kardashians», viste en svært ukomfortabel stemning mellom Khloés søster Kim Kardashian West og Thompson på føderommet.

Siden da skal paret ha holdt sammen, men Khloé har ifølge TMZ ikke tilbragt mye tid i Cleveland der Thompson spiller basketball for Cleveland Cavaliers.

– De hadde tillitsproblemer og hun har opplevd lignende før. Hun må være sterk for sin egen skyld og for True. Alle er ekstremt skuffet, sier kilden til Entertainment Tonight.

Tirsdag skal Tristan ha tvitret «FAKE NEWS» og så slettet meldingen like etter. Khloé har så langt ikke kommentert ryktene, men ifølge E! News kommenterte hun en rekke emotikoner av ropende hoder under en Instagram-deling av utroskapsryktene av Hollywood Unlocked. Khloés bestevenn, Malika Haqq, skal ha kommentert «STERKE FAKTA».

Jordyn Woods har vært fast inventar i familiens realityserie. Hun er bestevenn med Kylie Jenner, og har også samarbeidet med venninnen på en sminkekolleksjon.

Thompson og Kardashian har vært kjærester i rundt to år. Han ventet barn med Jordan Craig da de ble sammen, og sønnen Prince er nå to år gammel.

Ifølge E! News vil paret fortsette å samarbeide om å oppdra felles datter True, men Khloé skal bo i Los Angeles mens Tristan reiser rundt på grunn av jobben.