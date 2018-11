BEKYMRET: Kim Kardashian West er bekymret for søsteren Khloé, og det gir hun uttrykk for i kommende episode av «Keeping Up with the Kardashians». Foto: Shannon Stapleton / REUTERS

Kim Kardashian West om søsteren: – Khloé lever et dobbeltliv

Det kommer frem i et klipp for neste episode av «Keeping Up with the Kardashians» som vises i USA søndag.

Publisert: 21.11.18 08:08

Her diskuterer Kim utroskap-skandalen rundt søsterens kjæreste og faren til hennes barn, Tristan Thompson, med sin tidligere svoger Scott Disick.

– Jeg føler at Khloe lever et fullstendig dobbeltliv. Hun er i byen, det er Tristan også og jeg tror hun er her bare for å passe på ham. Ikke vil hun se meg heller, sier Kim Kardashian West.

Det er People som omtaler denne saken og viser et klipp fra den aktuelle episoden. På det tidspunktet den ble spilt inn hadde Khloé, som fødte datteren True 12. april, kommet tilbake til Los Angeles fra Cleveland for første gang etter fødselen.

Scott Disick (35) på sin side prøver å berolige sin tidligere svigerinne og råder henne til å gå stille i dørene når det gjelder søsteren.

– Det kan være ganske slitsomt når familiemedlemmer begynner å mase på deg, og man kan fort oppleve det som et angrep, sier Disick som hadde et forhold til Kourtney Kardashian i ni år og er far til hennes tre barn.

– Du kan si hva du vil, gjøre hva du. Men du når henne åpenbart ikke – og hva skjedde? Hun reiste tilbake igjen uten at hun ville ikke se deg, fortsetter Disick.

Det er for øvrig ikke første gang Kim Kardashian lufter sine meninger om søsteren, og ikke minst de mange videoene som florerte med Thompson i het flørt med andre kvinner enn kjæresten Khloé.

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal beskrive det. Det er bare så for jævlig, sier hun da hun fikk spørsmål om utroskapssaken i et intervju med Ellen DeGeneres i april, som blant annet ble omtalt i Daily Mail .

Kim understreket at hun valgte sine ord med omhu med tanke på at vesle True en gang kunne komme til å lese om hennes reaksjon.