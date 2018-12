LEDER NY SANGKONKURRANSE: Anne Rimmen og Didrik Solli-Tangen leder TVNorges store vårsatsing, «All together now» . Her handler det om slå gjennom hos en hel vegg av dommere (i bakgrunnen). Foto: Helge Mikalsen

Anne Rimmens nye jobb - leder sangkonkurranse på TV

TV 2018-12-05T07:32:56Z

I TVNorges nye sangkonkurranse «All together now» gjelder det virkelig for deltakerne å møte veggen. Jo mer, jo bedre. For da er sjansene til å vinne desto større.

Publisert: 05.12.18 08:32

– Jeg har vel aldri før jobbet med et program som både har fått meg til å danse og synge, rørt meg til tårer og gitt meg gåsehud, sier programleder Anne Rimmen .

I dette nye sangbaserte game showet, som er et programkonsept utviklet av BBC, utgjør nemlig dommerpanelet en fysisk vegg bestående av 100 musikere og artister. Og enkelt fortalt: Den av deltakerne som klarer å få flest mulig av dommerne i veggen til å reise seg og synge med, vinner.

«De 100» er ledet av «kaptein» Didrik Solli-Tangen.

– Det mennesket som klarer å røre 100 mennesker med så ulike preferanser på hva som er bra, klarer mest sannsynlig å røre en hel verden. Jeg har tro på dette programmet. Dette er en helt ny måte å bli bedømt på, sier Didrik Solli-Tangen.

– Alle deltakerne som kommer på scenen, kan synge. Noen er amatører og noen er proffe. Vi har med både solister og grupper, alle aldre og alle musikksjangere, fortsetter Anne Rimmen.

Til sammen er det i overkant 60 deltakere. I hver episode går åtte sangtalenter på scenen med mål om å synge seg til den store finalen. Den som får flest jurymedlemmer opp av stolen og med på allsangen - og dermed blir møtt av flest mulig i dommerveggen, går rett til finalen. Mens andre- og tredjeplassen møtes til en nervepirrende sangduell i kampen om å gå videre.

– Jeg føler med deltakerne når de får «dommen» - og noen ganger får jeg lyst til å gi dem en trøsteklem, sier Rimmen.

Blant de 100 i veggen finner vi kjente navn som Per Sundnes, Kate Gulbrandsen, Anine Stang, Marian Aas Hansen, Stig van Eijk, Omvr og Aleksander Walmann.

– Noe av det gøyeste med dette programmet er jo den enorme tribunen med dommere. Ikke bare var det spennende å se hvem som fikk flest av musikkekspertene til å reise seg, men sannelig fikk jeg litt trappetrening også! Jeg burde hatt skritteller på sending, for det ble en god del opp og ned trappene i dommerveggen, sier Anne Rimmen.

Den engelske versjonen av «All Together Now» ble vist i våres på BBC1. Kanalen er nå i gang med innspilling av en ny sesong, som skal vises i løpet av våren. Programformatet er senere også blitt solgt til en lang rekke andre land, blant andre Australia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Polen og Danmark .

– Interessen for å delta var veldig god, og nivået har vært høyt. Når man gjør første sesong av slike serier kan det noen ganger være ekstra utfordrende å få med folk, men vi synes dette har blitt en veldig fin miks av sangere, sier Hanne McBride, mediesjef i Discovery Networks

– Jeg tror at dette er et program hvor det blir lett for publikum å la seg rive med, hvor de hjemme kan sette seg i sofakroken med et godt og varmt pledd og bare kose seg fortsetter Rimmen.

Programdirektør Eivind Landsverk i Discovery Networks har også stor tro på TVNorges nye storsatsing.

– Det er umulig ikke å bli glad av å se på «All Together Now» . Det er et adrenalinkick av de sjeldne å se alle 100 i veggen reise seg og synge med. I dette programmet handler det ikke om å finne morgendagens talenter, men om å skape allsang, begeistring og entusiasme, sier han.