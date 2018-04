UTE: Lars Erik Blokkhus sier ha det til programleder Tom Stiansen og de andre deltagerne. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Tårevåt avskjed for Plumbo-Blokkhus i «71 grader nord»

Publisert: 22.04.18 21:28

Lars Erik Blokkhus (40) bannet og var livredd, men klarte likevel å heie rivalen frem til seier.

Musikeren røk ut av «71 grader nord» med stil. Til tross for at han var merket fra forrige episode og visste at han måtte i duell, ga han alt for laget. Men det kostet. Den lange sykkelturen i Nordland førte ikke minst til en svært sår rumpe.

– Jeg spurte meg selv mange ganger hvorfor jeg pinet meg så til de grader når jeg visste at jeg skulle i kamp og kanskje reise hjem. Samtidig ville jeg ikke skuffe laget mitt. Det betydde mye for meg å prestere helt til siste slutt, sier 40-åringen til VG.

Bredbeint, sår og støl kunne han puste lettet ut da laget syklet seg til seier, og det ble klart at duellmotstanderen ble en fra det andre laget.

– Jeg spurte Håvard ( Tvedten (39), red.anm. ) om han kunne smøre baken min om kvelden, men det ville han ikke, humrer Blokkhus.

De to ble gode kamerater underveis, noe som gjorde det ekstra tungt for Blokkhus å reise hjem da han senere tapte duellen mot skuespiller Silje Torp (43).



– Det var jo bare Håvard og jeg igjen som var gutter. Men det var vondt å komme ut av «71»-bobla generelt og ta avskjed med disse fantastiske menneskene. Derfor kom tårene. Men det var litt gledestårer også, for jeg kunne ikke legge skjul på at jeg lengtet hjem, sier tobarnsfaren.

– Pisseredd

Den aller siste styrkeprøven ble altså i tøffeste laget for Blokkhus. For en med høydeskrekk, er det ikke bare-bare å klatre i tau 30 meter over bakken samtidig som du skal holde hodet kaldt og løse oppgaver. Men uansett hvor vettskremt han var, klarte Blokkhus å si til Torp i tauet ved siden av:

– Kom igjen, Silje, du er rå!



Det å heie på konkurrenten kom naturlig.

– Jeg sa det rett fra hjertet. Selv skalv jeg i bena og var pisseredd. Jeg var jo nummen og hadde gelé i beina allerede før jeg begynte å klatre, betror Blokkhus.

Artisten ville ikke vært TV-innspillingen foruten. Han har blitt kjent med nye sider av seg selv — på både godt og vondt. Aller mest overrasket er han over sin egen styrke.



– Det er ingen overdrivelse å si at dette var en sterk påkjenning både fysisk og psykisk. Men jeg har bevist for meg selv at jeg er en som ikke gir opp. Jeg er sterkere enn jeg trodde. Men litt overraskende var det å se hvor sutrete jeg kunne bli når jeg ble skikkelig sliten. Det hadde jeg heller ikke trodd.

Blokkhus fikk nemlig nervene satt på prøve mer enn én gang. Ikke minst var det å sove i hengekøye over Vettisfossen , 275 meter over bakken, en påkjenning. Det samme da han ble sittende fast i en grotte i fjellet.

– Men jeg fikk ikke panikk, sier han stolt.

– Jeg gikk også kraftig i kjelleren etter en 11 timer lang vandring. Totalt mistet jeg seks-syv kilo under innspillingen, men alle har kommet på igjen, flirer han.

Blokkhus har ikke bare imponert seg selv, men også seerne. Han drukner i ros fra folk som ikke visste at han «kunne være sånn».

– Folk kjenner meg jo bare fra media og scenen, så det er jeg glad for å høre.

Det første han gjorde da han røk ut, var å kjøpe pølse i brød og Cola på flyplassen i nord.

– Og så var det veldig fint å se familien igjen.

Hans beste naturminne er fra Værøy i Lofoten.

– Det var spektakulært.

– Du har svingt deg i «Skal vi danse» og vært med i «Stjernekamp» og «4 stjerners middag» – hva blir det neste? «Farmen kjendis»?

– Jeg har blitt spurt om «Farmen kjendis» alle tre gangene og takket nei. Ikke fordi det ikke frister, men fordi opptakene krasjer med Plumbos sommerprogram.

Nå venter nemlig en hektisk periode for musikeren og bandet. Turnéstarten gikk fredag denne uken.

– Nå går det slag i slag med konserter og mange store festivaler. Vi er fullbooket ut 2018.

