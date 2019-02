TV-VETERAN: Kristoff St. John med Emmy-trofeet i 2008. Foto: PHIL McCARTEN / AP

Såpestjernen Kristoff St. John døde brått

«The Young and The Restless»-skuespiller Kristoff St. John ble 52 år.

Publisert: 04.02.19 17:16







Venner av stjernen skal ha funnet 52-åringen livløs i hans eget hjem i Los Angeles søndag. De varslet nødsentralen, men redningspersonellet som rykket ut, erklærte St. John død på stedet.

Advokat Mark Geragos bekrefter dødsfallet overfor CBS, uten å oppgi noen dødsårsak.

Fra 1991 og frem til nå har St. John fylt rollen som Neil Winters i den populære såpeserien «The Young and The Restless», en innsats han har høstet den prestisjetunge Emmy-statuetten for to ganger.

Sønnen døde

St. John har to ekteskap bak seg. Han fikk en sønn og en datter med sin første kone, bokseren Mia St. John (51), men sønnen tok sitt eget liv i 2014–26 år gammel. Tapet var et svært hardt slag for skuespilleren, og han har siden engasjert seg sterkt i veldedighetsarbeid innen mental helse.

Han forlovet seg for fem måneder siden med den russiske modellen Kseniya Olegovna Mikhaleva, og de to hadde planlagt å gifte seg til høsten. Hun skriver på Instagram at hun er sønderknust og ikke kan fatte det som har skjedd.

«Hvorfor reiste du så tidlig og lot meg være igjen alene?», skriver hun under et romantisk bilde av de to.