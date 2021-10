VGTV har sikret seg rettighetene til «Controlling Britney Spears»

Oppfølgeren til «Framing Britney Spears» blir tilgjengelig på VGTV fra fredag 15. oktober.

I «Controlling Britney Spears» forteller flere kilder detaljert om hvordan vergemålet i stor grad kontrollerte popstjernens liv. Blant annet skal faren Jamie Spears fått bistand til å overvåke datteren ved avlytting av telefonsamtaler og hemmelige lydopptak fra soverommet.

«Controlling Britney Spears» er laget av New York Times og er oppfølgeren til «Framing Britney».

Den første dokumentaren tok et dypdykk i Britney Spears sitt liv, med reisen fra å være barnestjerne til å være et popikon. Den handlet også om at faren de siste 15 årene i stor grad har hatt kontroll over popstjernens liv gjennom et vergemål.

Men nøyaktig hvordan vergemålet har kontrollert livet hennes har aldri blitt avslørt.

KOMMER: New York Times-dokumentaren blir tilgjengelig på VGTV.

Nå, i denne New York Times etterforskningen, dukker det opp et portrett av et intenst overvåkningsapparat som overvåket hvert trekk hun foretok seg, med eksklusive intervjuer med personer på innsiden som har detaljert kunnskap om hennes liv under vergemålet.

Tidligere denne måneden kom nyheten om at retten i Los Angeles midlertidig har fjernet Britneys far som økonomisk verge, og at en annen verge er satt inn.

Det har stormet rundt Britney den siste tiden. Hun har vært flere runder i retten, i kampen for å avvikle vergemålet som har kontrollert karrieren, økonomien og livet hennes gjennom 13 år.

Britney Spears’ vergemål kjapt forklart

Vergemålet er delt inn i to deler. Faren hennes, Jamie Spears hadde fram til 2019 kontroll over både økonomien og forretningene hennes, samt Britney som person.

Siden 2019 har Jamie Spears hatt kontroll over økonomien og forretningene til datteren. Jodi Montgomery tok da over vergemålet for Britney som person.