Lørdag stiller Alexandra Rotan i «Stjernekamp» med hjernerystelse. – Jeg håper ikke jeg ryker ut med en blåveis. Det vil være dobbelt så vondt.

– For ei kløne jeg er, sier en oppgitt artist til VG

Hun forteller at uhellet skjedde da hun spilte squash med en kamerat på onsdag.

– En som er skikkelig sterk i klypa, han slo hardt og jeg fikk racketen midt på nesen. Jeg endte opp med en hjernerystelse. Han var veldig lei seg men jeg vant kampen. Jeg trøster meg med det, sier Alexandra Rotan.

GLEDER SEG: Alexandra Rotan gleder seg til å synge joik i «Stjernekamp» på lørdag. – Krevende, selv uten hjernerystelse, sier hun. Dette bildet er fra prøvene tidligere denne uken.

De fleste kjenner 25 åringen fra Råholt fra gruppen KEiiNO der hun stadig imponerer med sin kraftfulle stemme. Sammen med KEiiNO representerte hun Norge i Eurovision Song Contest i 2019 i Tel Aviv i Israel. Men nå er det altså «Stjernekamp» som gjelder.

– Jeg fikk et ordentlig kutt og jeg begynte å blø i løpet av et par sekunder. Var en tur på legevakten onsdagskveld og fikk beskjed om at jeg hadde fått en liten hjernerystelse, fortsetter Alexandra.

BLÅVEIS: – Jeg fikk et ordentlig kutt og jeg begynte å blø i løpet av et par sekunder, forteller Alexandra Rotan.

Hun legger ikke skjul på at dette stresser henne mye.

– Både joik og duett som er lørdagens temaer i «Stjernekamp» er krevende – selv uten hjernerystelse, sier hun.

I joike-delen av programmet skal hun ut som nummer tre med «In GE Mun Diede», skrevet av Bárut & Inga Juuso. I kveldens duett med en tidligere «Stjernekamp»-deltager skal hun og Adam Douglas synge Celine Dions «It's All Coming Back To Me Now».

DUETT: Lørdag synger Alexandra Rotan duett sammen med tidligere «Stjernekamp»-deltager Adam Douglas. Dette bildet er fra prøvene tidligere denne uken.

– Dette er ganske krise. Nå må jeg bare hvile hodet, sove mest mulig. Men det som stresser meg mest er at jeg som en følge av hjernerystelsen er blitt litt tett i nesen. Den er et av hovedverktøyene mine når jeg synger. Dette er ikke til min fordel – og nå har jeg også et konstant trykk i hodet, sier Alexandra Rotan.

«Stjernekamp» har vært en stor seersuksess for NRK på lørdager. I løpet av forrige helg var det 970.000 seere som fikk med seg at Heidi Ruud Ellingsen måtte forlate «Stjernekamp».

– At jeg nå får oppleve å synge joik i «Stjernekamp» er bare helt fantastisk for meg. Jeg har bare elsket å stå på scenen i dette programmet. Det har vært som å ha en liten konsert hver lørdag og få lov til å vise meg frem på TV i beste sendetid. Det har vært mange hyggelige tilbakemdlinger. Jeg treffer folk i butikken, på T-banen som sier at de heier på meg, forteller Alexandra Rotan.