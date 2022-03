TV-KJENDIS: Nick Cannon, artist og programleder, her avbildet i Fox’ TV-studio i New York i fjor.

Nick Cannons TV-show tas av lufta

Etter bare én sesong er det kroken på døra for 41-åringens talkshow «Nick Cannon».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Planen var at talkshowet, som vises på Fox, denne uken skulle starte en fem uker lang pause i påvente av «The Masked Singer (Maskorama)» skal bli ferdig. Nick Cannon er nemlig programleder for maskekampen.

I stedet fikk Cannon og resten av staben før helgen beskjed om at showet legges ned med umiddelbar virkning. Det vil si at det ikke skal spilles inn flere program, men at det frem til mai kun skal sendes ferdig innspilte opptak.

Cannon er skuffet, men tar nederlaget med tilsynelatende fatning.

– Dette har vært en velsignelse og en drøm som gikk i oppfyllelse, sier Cannon selv om det kortlevde TV-prosjektet – i et opptak han har lagt ut på Instagram.

– Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme inn i hjemmene deres. Jeg har alltid noe på gang, sier 41-åringen optimistisk til fansen, som nå uttrykker sin fortvilelse i kommentarfeltene.

Cannon forklarer beslutningen med at alt handler om «business».

– Dere har vært min familie. Tusen takk. Vi ler sammen, og vi gråter sammen. Og vi ber. Jeg gjør hva jeg kan, så lar vi Gud gjøre det jeg ikke kan, sier Cannon, som i desember i fjor delte sorgen over sønnens død med TV-seerne.

Mort Marcus og Ira Bernstein, sjefsduo i produksjons- og distribusjonsselskapet Debmar-Mercury, sier i en skriftlig uttalelse til Hollywood Reporter at det aldri er lett å legge ned «en serie som har potensial».

«Vi takker talentfulle Nick Cannon og vårt fantastiske produksjonsteam, og vi ønsker Nick medgang i tiden som kommer med hans mange suksessprosjekter.»

Opprinnelig skulle «Nick Cannon» gått på lufta første gang i 2020, men startskuddet ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien.

Nick Cannon, som i tillegg er artist og nylig slapp singlen «Alone», blir om kort tid pappa igjen – for åttende gang. Barna har han fått med ulike kvinner Den kommende babyen er den første med Brie Tiesi (30).

De eldste barna, et tvillingpar på 11 år, har han med ekskona, popstjernen Mariah Carey (51):