COMEBACK-STJERNER: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis i scener fra nye «And Just Like That».

«Sex og singelliv»-kolleger om anklager mot Chris Noth: − Veldig lei oss

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis har kommet med en felles uttalelse etter at Chris Noth er beskyldt for seksuelle overgrep.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nyheten sprakk i forrige uke om at Chris «Mr. Big» Noth (67) er anklaget av to kvinner for overgrep, som skal ha skjedd i 2004 og 2015. Siden har enda en kvinne stått frem med beskyldninger mot TV-stjernen.

Anklagene har resultert i at Noth er blitt fjernet fra reklamekampanjer. Han er i tillegg blitt vraket av et agentbyrå. Selv nekter han skyld.

I HARDT VÆR: Chris Noth, her på TV-premiere i New York tidligere denne måneden.

Uansett har de kvinnelige skuespillerkollegene i den nye «Sex og singelliv»-avløperen på HBO Max, «And Just Like That», nå kommentert saken – skriftlig.

«Vi er svært lei oss over å høre om anklagene mot Chris Noth. Vi støtter kvinnene som har stått frem og delt sine smertefulle opplevelser», skriver Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) og Kristin Davi (56)s i en felles pressemelding, delt på Davis’ og Nixons Twitter.

«Vi vet at det må være en vanskelig ting å gjøre, og vi beundrer dem for det», står det i posten signert av alle tre.

Noth har i en skriftlig uttalelse til Hollywood reporter sagt at anklagene er falske, og at de er fremsatt av personer han møtte for mange år siden.

«Disse historiene kunne vært 30 år eller 30 dager gamle – men nei, betyr alltid nei – og det er en linje jeg ikke har krysset. Hendelsene var med samtykke», skriver han.