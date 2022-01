GJENG: Thomas Petrou, Mia Hayward, Nikita Dragun og Vinnie Hacker.

Dette er «Hype House»-profilene

Influencerne og tiktokerne i Hype House har fått en egen realityserie på Netflix. Her får du en oversikt.

Publisert: Nå nettopp

Bokollektiver i luksuriøse villaer i Los Angeles der alle lager innhold til sosiale medier, er ikke noe nytt. Men nå har Netflix valgt å vise frem ett av dem for et større publikum.

VGs anmelder var svært lite begeistret. Han trillet to på terningen og skrev «Snork, vi er i influencerbransjen».

Navn som Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio og Addison Rae var alle innom Hype House, men dette er de mest synlige profilene som er med i serien ved samme navn:

Thomas Petrou (23)

2,1 millioner følgere på Instagram, 8,1 millioner følgere på TikTok

En av med-grunnleggerne av kollektivet. Ifølge Seventeen var han tidligere en del av Team 10, Jake Pauls innholdsprodusent-gruppe, men skal ha blitt kastet ut i august 2019.

Har vært sammen med tiktoker Mia Hayward siden april 2020, og har vært i konflikt med flere tiktokere, blant annet med-grunnlegger av Hype House og tidligere bestevenn Daisy Keech.

Chase Hudson (19)

32,4 millioner følgere på TikTok. 12 millioner følgere på Instagram.

Lilhuddy, som han også er kjent som, er en med-grunnlegger av Hype House. Kjent for forholdet til tiktoker Carli D’Amalio, men det tok slutt etter at Huson angivelig var utro. I Netflix-serien er de to venner.

Det er også en del misnøye – spesielt fra Petrou – med at Chase har flyttet ut av huset og forsøker å få i gang en musikkarriere.

Alex Warren (21)

14,7 millioner følgere på TikTok, 2 millioner følgere på Instagram.

Warren er også med-grunnlegger. Ifølge Seventeen er han kjent for sine tullevideoer der han «pranker» vennen sine. I serien får vi blant annet se at han har «tullefridd» til kjæresten Kouvr Annon og gjennomfører et liksombryllup.

Nylig ga han ut musikkvideoen «Remember Me Happy».

Kouvr Annon (20)

13,6 millioner følgere på TikTok, 2,2 millioner følgere på Instagram.

Har vært kjæreste med Alex Warren siden 2018 og flyttet fra Hawaii til Los Angeles for at de skulle være sammen i 2019.

Hun viser frem mye av forholdet deres på TikTok og forteller i serien at hun synes det er vanskelig når grensene mellom privatliv og offentlig liv blir så utydelige.

Nikita Dragun (25)

14,2 millioner følgere på TikTok, 9 millioner følgere på Instagram.

Nikita sto fram som transkvinne i 2015, og har bygget seg opp som youtuber og med eget sminkemerke – Dragun Beauty. Hun har også hatt sin egen Snapchat-serie «Nikita Unfiltered».

I serien blir Nikita beskyldt for både «blackfishing» og å arrangere store fester under pandemien.

Vinnie Hacker (19)

13,1 millioner følgere på TikTok, 5,1 millioner følgere på Instagram.

Tiktoker og modell Vinnie fokuserer på selfies og lip syncing, ifølge Seventeen. I serien spiller han mye dataspill og får tyn for å ikke stille opp. Han skal også ha fått DM fra Miley Cyrus.

I juni 2021 vant han en boksekamp mot youtuber Deji Olatunji i en «plattform-turnering» der tiktokere gikk kamper mot youtubere.

Larri Merritt (23)

25,4 millioner følgere på TikTok. 6,6 millioner følgere på Instagram.

Larri, også kjent som Larray, begynte karrieren på Vine før han gikk over til videoer på YouTube der han spilte Roblox.

Han har også gitt ut flere sanger og musikkvideoer. I serien er han både venn og tidvis «frienemy» med Nikita.

Mia Hayward (21)

3,7 millioner følgere på TikTok, 1,1 millioner følgere på Instagram.

Har vært kjæreste med Thomas Petrou siden april 2020. Deler mye om klær, mote og Thomas’ hund Leo.

(Nummer to fra høyre)

Michael Sanzone (20)

2,6 millioner følgere på TikTok, 358.000 følgere på Instagram.

Har ifølge Seventeen mest av dansevideoer og humor. Han deler også reaksjonsvideoer der han og andre i Hype House ser på scener fra serien.