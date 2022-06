MENTOR: Jarle Bernhoft er klar som ny mentor i «The Voice» og sier han går for kicket i valg av sangstemmer.

Jarle Bernhoft ny mentor i «The Voice»

Etter Matomas (31) exit fra «The Voice» tar artisten Jarle Bernhoft (45) over som mentor i den kommende sesongen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag denne uken ble det kjent at den folkekjære artisten og mentoren Matoma, kjent for sine sterke følelser, er ferdig i The Voice.

Fredag ble det kjent at hans arvtager blir Jarle Bernhoft, som sier han gleder seg til den nye jobben.

– Artistlivet gir jo plenty med anledning til å være ekstremt selvopptatt, så det blir fint å få blikket vendt utover og jobbe andre opp og fram. Og så blir det jo et stort emosjonelt tomrom etter Tom (Matoma) da. Jeg klarer nok ikke å fylle tårekvoten der, men må finne mine egne sko, sier Bernhoft i en pressemelding fra TV 2.

Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam som er kjent fra tidligere sesonger, fortsetter som mentorer.

Går for kicket

Bernhoft har gitt ut syv album som soloartist siden debutplaten «Ceramik City Chronicles» i 2008, inkludert to liveplater. Han fikk sitt store gjennombrudd med platen «Solidarity Breaks» i 2011. Før karrieren som soloartist hadde han også suksess som vokalist og gitarist i bandet Span tidlig på 2000-tallet.

Han har gjennom en lang karriere som låtskriver mottatt to Spellemannspriser og vært nominert til en Grammy for beste R&B-album i 2014 med platen «Islander».

De siste årene har han også deltatt på «Hver Gang Vi Møtes».

Bernhoft beskriver seg selv som en tviler på spørsmål om hva som får stolen hans til å snurre.

– Jeg kommer til å gå etter det umiddelbare kicket i starten. Jeg er en tviler i mange henseender, men når jeg får tenning så kommer den stolen min til å være ekstremt kjapt snudd, sier han.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 sier i pressemeldingen at hun er utrolig fornøyd med signeringen av Bernhoft. Den åttende sesongen starter til høsten.

Tiden strakk ikke til

Da Matomas exit ble kjent, sa han at det var enormt trist å gi seg.

– Nå som verden etter hvert har åpnet opp, og jeg har startet å turnere igjen, så strekker dessverre ikke tiden til for meg til å kunne dedikere mine fulle 100 prosent til programmet eller deltagerne og laget mitt, sa han.

Hans artist Tara Bloch-Vere endte på annenplass i den forrige sesongen av sangkonkurransen.

TV 2 uttalte at de hadde stor forståelse for valget hans selv om de gjerne skulle hatt ham med videre.

Gjensyn med ett av Matomas følelsesladde øyeblikk i «The Voice»: