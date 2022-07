HJELPERE: Katarina Flatland (t.v.), Marion Ravn og kokkeassistent Mathilde Overaa hjalp Eyvind Hellstrøm å drive bistro da Truls Svendsen måtte kaste inn forkleet.

Truls Svendsen: Katarina Flatland «satte smiskerekord» med Eyvind Hellstrøm

Et knippe kjendiser blir dratt inn blant gryter og duker når Hellstrøm og Svendsen lager pop-up-bistro sammen. Noen av dem måtte steppe inn da Svendsen ifølge TV 2 ble rammet av både corona og omgangssyke.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Truls à la Hellstrøms Bistro» har premiere på TV 2 18. august. Der har stjernekokk Hellstrøm – angivelig motvillig – latt seg overbevise av programleder Svendsen til å drive restaurant igjen.

Slikt trenger man så klart kjendiser til å hjelpe seg med, og i den ti episoder lange serien blir det flere av dem.

– Alle som var med bidro på sin helt unike måte, forteller Svendsen.

– Om det var Henrik Fladseth med humor som fikk selv Eyvind til å trekke på smilebåndet, Vita og Wanda som fikk jobbtilbud som servitør av en av gjestene, Katarina Flatland som satte smiskerekord med Eyvind eller Marion Ravn som dro på med en skikkelig klassiker-sang til desserten – bare for å nevne noe.

Flatland innrømmer at hun kan kjenne seg igjen i Svendsens utsagn:

– Jeg har nok vært litt kynisk, ja.

Hun forteller at det bunnet i et ønske om å bli likt av stjernekokken hun beskriver som «så autoritær, dyktig og flink».

– Jeg har plukket opp at Eyvind ofte snakker om det å ha nærhet til råvarene. Jeg sørget blant annet for å få nevnt at det er noe jeg også synes er viktig. Da ble han veldig entusiastisk, ler Flatland, og legger til at denne taktikken ikke fungerte i lengden.

– Plutselig mente han at jeg var en sladrehank.

Se noen av Hellstrøm og Svendsens hjelpere i galleriet her:

1 / 3 Svendsen, Mayoo Indiran og Hellstrøm. Hellstrøm, Henrik Fladseth og Svendsen. Vita & Wanda, med Hellstrøm i midten. forrige neste fullskjerm Svendsen, Mayoo Indiran og Hellstrøm.

Ifølge Svendsen var det dog en annen kjent TV 2-profil som kanskje utmerket seg mest:

– Det er klart at da Harald Rønneberg holdt på å søle ut hele røren til crepes suketten idet han tok sitt aller første skritt inn på kjøkkenet, og så ramlet ned trappen og veltet halve restauranten, så svettet jeg litt ekstra!

Programlederen er like fullt takknemlig for hjelpen.

– Altså, hverken de eller jeg visste helt hva vi gikk til, og med en hissig Hellstrøm på kjøkkenet er jeg nesten overrasket over at noen takket ja til å hjelpe oss i det hele tatt, ler han.

Skortet på kompetanse

– Det ble mye rot, blod, svette og tårer, sier Hellstrøm om hjelperne.

– Som forventet var det mye god vilje og entusiasme og sjarm, men det skortet litt på kompetanse og utholdenhet!

Hellstrøm mener det ble raskt klart at Svendsen hadde undervurdert arbeidsmengden som trengs for å drive en bistro.

– Så det var veldig bra at han fikk med seg noen hjelpere.

Svendsen selv er den første til å medgi at Hellstrøm har rett i dette.

– Nå sitter jeg igjen med en helt enorm, nyvunnen respekt for de menneskene som har dette som yrke. Og jeg skal virkelig tenke meg om to ganger når jeg går ut og spiser igjen, kanskje se litt gjennom fingrene – for nå har jeg stått på den andre siden og vet hvor slitsomt det er.

Dårlig samvittighet

Slitsomt ble det også da Svendsen i løpet av innspillingen først skal ha fått seg en runde corona – og litt senere, omgangssyke.

– Det førte jo til at det ble veldig mye mer for meg å gjøre! Jeg fikk en fornemmelse av at jeg var «the last man standing», sier Hellstrøm.

– Han skaffet erstattere, men han var jo så masete og ringte oss på FaceTime og ville være med hele tiden likevel!

– Det var jo bare fordi jeg synes det var så gøy å være med, parerer Svendsen.

– Men det er klart, jeg skulle helst unngått sykdommen, for jeg fikk utrolig dårlig samvittighet overfor Eyvind og erstatterne mine, som fikk mye mer å gjøre. Men alle brettet opp ermene og ga alt.

Henrik Fladseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.