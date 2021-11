MUGSHOT: Joe Exotic på politiets arrestfoto fra 2019.

Joe Exotic fra «Tiger King»: − Har aggressiv kreft

TV-kjendisen (58), som sitter fengslet for drapsplanlegging, trygler om å slippe ut så han «kan nyte det som er igjen av livet».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Joseph Maldonado-Passage, som han egentlig heter, postet sent onsdag kveld norsk tid et innlegg på Instagram, der han utbroderer helsen.

Seks måneder etter at «Tiger King»-profilen fortalte at han hadde prostatakreft, skriver han nå at sykdommen har utviklet seg.

«Alle sammen, det er med et trist ansikt jeg må fortelle dere at legene kalte meg inn i dag for å gi meg nyheten om at prostata-biopsien viser aggressiv kreft», skriver 58-åringen til sine 367.000 følgere.

Han opplyser videre at han venter på flere prøvesvar.

«Akkurat nå vil jeg ikke at noen skal synes synd på meg», sier han – samtidig som han retter et spark mot Carole Baskin (59), kvinnen han er dømt for å ha forsøkt å få drept.

«Jeg er sikker på at Carole vil feire dette», sier han om sin egen situasjon før han trygler om hjelp:

«Det jeg trenger nå, er at verden er min stemme i kampen om på bli løslatt. De har bevis på at jeg ikke har gjort dette! Det er ingen grunn til at statsadvokaten skal trekke dette ut. Jeg vil hjem, så jeg kan oppsøke behandling på egen hånd og nyte det som er igjen av livet sammen med mine kjære. Be for meg, alle sammen, og vær min stemme», skriver han.

Joe Exotic har sittet fengslet i Fort Worth i Texas siden han i januar i fjor ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (59).

Stridighetene mellom de to, samt Joe Exotics lange lidenskap for store kattedyr, er solid brettet ut i Neflix-suksessen «Tiger King». Men Joe Exotic har helt siden dommen falt, nektet skyld og kjempet for løslatelse.

Bakgrunn: Hevder han er utsatt for seksuelle overgrep i fengselet

Blant annet har han søkt både president Donald Trump og president Joe Biden om benådning – uten hell.

Carole Baskin har ikke kommentert Joe Exotics utspill. Nylig ble det kjent at hun saksøker Netflix for opptak de bruker av henne mot hennes vilje i «Tiger King»-oppfølgeren som får premiere 17. november.

