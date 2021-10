BARNEVENNLIG: Megan Stott i «My Monster» i «Just beyond».

Halloweenskrekk for unge

Selv om de fleste skrekkfilmer er laget for tykkhudede veteraner, finnes det også godt med grøss som kan passe for store barn og unge voksne – alt fra beskjeden spenning til bøtter med blod.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Dette er noen av seriene og filmene de yngre generasjonene trygt kan se – fra lett kilende til grove grøss. Vi har tatt med aldersanbefalinger der de finnes.

«Just beyond» (2021-), Disney+

Amerikansk komi/fantasiserie, 12 år

Denne ferske antolologiserien om hekser, romvesener og skumle fenomener er blant det snilleste du kan se på TV.

Hver av de åtte episodene tar for seg ulike historier, som for eksempel om foreldrene dine er romvesener eller skolen din viser seg å hjernevaske elevene. Ingenting er veldig eksplisitt i denne serien, de fleste barn vil kunne se denne sammen med foreldrene.

HEKS: JY Prishkulnik, Rachel Marsh og Sarah Borne i episoden «Which Witch?» av «Just Beyond».

«Fear Street Part 1: 1994» (og del 2 og 3) (2021), Netflix

Amerikanske skrekk/mysteriefilmer, 15 år (i Sverige -18 i Frankrike)

Som tittelen (e) antyder, er dette en trilogi filmer basert på «Fear Street»-bøkene av R.L. Stine. Denne er ikke for sarte sjeler – her beveger vi oss til tider over i splatterland.

En gjeng tenåringer bokstavelig talt snubler over bakgrunnen for grusomme mord som har hjemsøkt byen deres, Shadyside, gjennom 300 år. Sammen prøver de å kjempe mot de mørke kreftene som alle ser ut til å ha drap som eneste mål. Men klarer de å samkjøre kreftene mot det som ser ut som en ustoppelig kraft? Og hvor kommer ondskapen fra?

Vi følger uheldige ungdommer i henholdsvis 1994, 1978 og 1666, og det hele drypper av seksuell spenning, blod og drap.

Se trailer her (flere tips under):

«Vampires vs. the Bronx» (2020), Netflix

Skrekk-komifilm, 13 år

I denne filmen fra Oz Rodriguez møter vi en vennegjeng i bydelen Bronx i New York som mistenker ugler i mosen når flere veldig hvite mennesker flytter inn i området, eiendomsmasser kjøpes opp og nærbutikken blir hipster-isert. Den største trusselen er ikke lenger skumle gjengmedlemmer med våpen, men bleike folk i frakk. Gjesteopptredener fra Method Man og Zoe Saldana er med på å gjøre dette til en veldig søt sak om samhold og godt naboskap.

NABOLAGSSKREKK: Jaden Michael som Miguel, Gerald Jones III som Bobby og Gregory Diaz IV som Luis får hjelp av butikkeier Tony (The Kid Mero) i «Vampires vs. the Bronx».

«Monsterjakt for nybegynnere» (2020), Netflix

Komi/familiefilm 7 år

For å være helt ærlig, virker «A Babysitter's Guide to Monster Hunting» som en noe uoriginal barnevennlig versjon av «A Nightmare on Elm Street» fra 1984. Wes Cravens original fikk en hel generasjon til å frykte drømmene sine – og Freddy Krueger. I denne versjonen spiller Tamara Smart en veldig oppvakt ung kvinne som sitter barnevakt for en gutt hvis mareritt blir til virkelighet. Han jaktes på av Grand Guignol (som spilles av Draco Malfoy!) og barnevakten må ta affære.

SLAM FYR: Tom Felton, kjent fra «Harry Potter», spiller Grand Guinol i «A Babysitter's Guide to Monster Hunting».

«Chilling Adventures of Sabrina» (2018-2020), Netflix

Komi/skrekk/mysterieserie i tre sesonger, 16 år

Denne serien må for all del ikke forveksles med «Tenåringsheksen Sabrina» fra 90-tallet. Netflix’ versjon er noe helt annet – en ganske så mørk ungdomsserie komplett med satandyrkelse og sort magi. Samtidig byr den på forelskelse og kampen for det gode.

Kiernan Shipka spiller Sabrina i denne oppveksthistorien delvis fra helvete.

HEKS: Kiernan Shipka spiller Sabrina i «Chilling Adventures of Sabrina».

«Trolljegerne: Sagaen om Arcadia» (2016-2018), Netflix

Animert fantasy/komi-serie i tre sesonger, 7 år

En animasjonsserie full av magi og eventyr produsert av skrekkmester Guillermo del Toro. Vi følger spinkle Jim som finner ut at han egentlig er en mektig trolljeger – og at det faktisk finnes troll. Sammen med vennene sine må han overvinne store utfordringer for å redde opptil flere verdener!

Har både spenning for de yngre og humor for de litt større. Kan være skummel, men har mye varme og er morsom for voksne.

Også søster-seriene om Arcadia kan konsumeres: «Magikerne» (1 sesong) og «3Nedenunder» (2 sesonger).

ACTION: Jim (til venstre) og vennene hans får mye å kjempe mot i «Trolljegerne: Sagaen om Arcadia».

«Cryptid» (2020-), Viaplay

Svensk skrekkserie i 10 episoder, 15 år

Denne kom i forbindelse med halloween i fjor, og er rettet mot ungdom og unge voksne. Merk at den er full av bloddryppende, brutale drap.

«Cryptid» handler om en gruppe elever ved en videregående skole på den svenske landsbygda. Marerittet starter når en av elevene dør brått og uforklarlig midt i skolekorridoren. Snart sprer angsten seg i bygda.

Kanalen beskriver serien som et «overnaturlig ungdomsdrama (…) blant det blodigste og groveste strømmetjenesten har produsert.»

Se traileren her (flere tips under):

«Frankenweenie» (2012), Disney+, Viaplay, iTunes.

Amerikansk animasjonsfilm, 11 år

Stop-motion-animasjonsfilmen signert Tim Burton skuffer ikke. Her, som tittelen antyder, syr han sammen gamle klassikere og nye ideer. Unge Victor Frankenstein har bare én venn, nemlig hunden Sparky, så når en ulykke inntreffer, er det eneste Victor vil å vekke hunden fra de døde. Da kommer den eksentriske naturfagslærerens undervisning godt med. Filmen er proppfull av referanser til klassiske og nyere skrekk-verk, og det er underholdning i seg selv å forsøke å få med seg alle. De yngste bør skjermes fra å se når Burton vekker sine morbide monstre til live – selv om det gjøres med hjerte. Men for alle andre er filmen en gotisk godteskuff.

VENNER: Victor og Sparky i «Frankenweenie».

«Coraline og den hemmelige dør» (2009), iTunes

Amerikansk animasjonsfilm, 12 år

Nok en smart animert film. Her følger vi 11-åringen Coraline som er forbannet på foreldrene fordi de flytter til et landlig sted i Oregon og kun er opptatt med jobb. Mens hun kjeder seg finner hun en dør til en parallell verden, som ligner virkeligheten og først lokker, men som snart viser seg å være noe langt mørkere.

HEMMELIGHET: Coraline finner litt av hvert i filmen ved sammen navn.

«ParaNorman» (2012), iTunes

Amerikansk animasjonsfilm, 11 år

En perle av en animert skrekkfilm om gutten Norman. Han blir mobbet og er ikke som alle andre: Han ser nemlig døde mennesker. Og i en verden omgitt av velmenende (avdøde) besteforeldre og andre som ikke forstår seg på hans gave, er det ikke bare lett å være Norman. Men når byen trues av en gammel forbannelse som kan vekke de døde, er det bare Norman som kan hjelpe. Tillatt for alle sammen med foreldre.

SKREMT: Normans søster Courtney, Norman Babcock i baksetet, vennen Neil og Mitch foran rattet i «ParaNorman».

«Pans labyrint» (2007), SF Anytime

Spansk fantasi/skrekkfilm, 15 år

Guillermo del Toros fabelfilm er en var og estetisk affære, samtidig som den er spekket av blod. Vi følger Ofelia, som i 1944 med sin syke og høygravide mor reiser til dennes nye mann: Fascistkapteinen Vidal. Etter hvert som moren blir dårligere og dårligere og Ofelias liv blir mer og mer traumatisk, kommer hun i stadig tettere kontakt med en fantastisk verden der hun er en bortkommet prinsesse. Mens virkeligheten byr på mishandling, mord og tortur, må den ensomme jenta kjempe mot monstre som ikke står virkeligheten tilbake når det gjelder bloddryppende bestialitet.