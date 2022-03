ALT OM MIN MOR: Toni Collette (til venstre) og Bella Heathcote i «Pieces Of Her».

Netflix-anmeldelse «Pieces Of Her»: Mor(d) skjærlighet

Lav troverdighet. Men mange overraskelser.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Pieces Of Her»

Amerikansk krim i åtte deler

Premiere på Netflix fredag 4. mars

Manus: Basert på Karin Slaughters roman «Bruddstykker»

Regi: Minkie Spiro

Med: Toni Collette, Bella Heathcote, Jacob Scipio, Omari Hardwick, Jessica Barden, Joe Dempsie, David Wenham, Gil Birmingham

Mor Laura (Toni Collette) og datter Andy (Bella Heathcote) feirer sistnevntes 30-årsdag på restaurant, og blir vitner til at en mann skyter og dreper et antall gjester. Oppsiktsvekkende nok, vil de fleste mene. Men Andy sjokkeres mer av måten mamma reagerer på.

Laura får en kniv gjennom hånden da hun forsøker å stoppe drapsmannen. Med en kjapp, iskald bevegelse kutter hun strupen hans. Whoa Nellie! Hvem er denne antatt fredsæle logopeden fra Belle Isle, Georgia? Mysteriet blir dypere idet mor senere samme dag insisterer på at Andy må flytte hjemmefra, og det litt brennkvikt.

SPRINGER MOT SANNHETEN: Bella Heatchcote i «Pieces Of Her».

Opphavet vil beskytte avkommet, og avkommet gjør som opphavet sier. Andy vil likevel prøve å finne ut alt om sin mor. Det tar sin tid, syv timer for å være noenlunde eksakt, men det hun avdekker er familiehemmeligheter i megatonn-klassen.

Stikkord: Venstreradikal terror (som topper seg under en konferanse i det som skal være Oslo, Norge), en mann som har sine øyne på presidentembetet, vitnebeskyttelse, en koffert full av dollar, big pharma og ytterligere drap.

Karin Slaughters historie – romanen heter «Bruddstykker» på norsk – er det utlendingene kaller en «potboiler». En kiosk-krim som unner seg alt og litt ekstra, og neppe kan beskyldes for å være sofistikert. Ambisjonen er ikke å være troverdig. Ambisjonen er å hele tiden servere drøye overraskelser og overrumplende vendinger. Helst en to-tre cliffhangere per episode.

EN PUST I BAKKEN: Jacob Scipio og Bella Heathcote i «Pieces Of Her».

Det er ålreit ambisjon det, og serie-utgaven lykkes om ikke annet med å lure og forvirre oss et greit antall ganger. Den ikke lykkes med, er å få oss til å engasjere oss noe særlig i lurendreieriet. Det vi ser, er simpelthen noen hakk for usannsynlig. Vi blir hele tiden minnet på at «Pieces Of Her» er fiksjon. Med stor, fet «f».

Karakteren Andy, for eksempel, slår en som en komplett konstruksjon. Naiv, klønete, redd og usikker det ene sekundet, beundringsverdig handlekraftig, modig og smart – rene Sherlock Holmes, jo! – det neste.

Et annet, mer kosmetisk problem er det at skuespillerne som gestalter blant andre mamma Laura i fortid, overhodet ikke ligner sine voksne motstykker. Et tredje at den unge Laura – egentlig navn: Jane (Jessica Barden) – ser ut som hun er 13 når vi møter henne på midten av 1980-tallet, men er romantisk involvert med en mann, senere en antagonist, som virker å være sent i 30-årene.

VERDENS BESTE MAMMA?: Toni Collette i «Pieces Of Her».

Toni Collette er fullstendig klar over at hun ikke kommer til å vinne noen Emmy-priser for denne serien, men er, som vi vet, severdig i kraft av seg selv. Og serien ser OK ut. Litt billig, kanskje – eller preget av å ha blitt produsert under en pandemi. Ja, ja.

Hovedproblemet i «Pieces Of Her» er imidlertid det samme som i 90 prosent av alle serier som produseres i 2022: Den tyner materialet til bristepunktet. Den er, kort sagt, altfor lang(som).

Rett som det er tar seeren seg i å tenke at hen nå har brukt halvannet til to minutter på å se et menneske, som regel Heathcote, lete etter noe på et hotellrom, springe på stranden eller sykle i skogen, helt uten at vi har tilegnet oss vital informasjon som har noe med fremdriften i plottet å gjøre.

Og da er det man begynner å lure på om det å se serier på Netflix er en forsvarlig bruk av ens tilmålte tid på jorden.