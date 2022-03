1987: «Neighbours» har en lang historie, her ser vi blant annet Kylie Minogue og Jason Donovan.

«Naboer» tas av lufta etter 37 år

Det melder den australske såpeserien selv på Twitter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Vi er så lei oss for å opplyse om at vi etter nær 37 år og nesten 9000 episoder kan bekrefte at «Naboer» vil legge ned produksjonen i juni», heter det i meldingen fra produksjonsselskapet Fremantle.

De forklarer at beslutningen tas i kjølvannet av brudd med TV-kanalen Channel 5 og sviktende økonomi.

«Vi har simpelthen ikke noe annet valg enn å legge ned serien», forklarer de i en annen melding.

De beklager overfor fansen som har fulgt «Neighbours» lojalt opp gjennom årene.

«Dette er en enorm skuffelse», meldes det fra TV-seriens egen Twitter-konto.

«Naboer» er verdens nest lengstlevende TV-serie – etter «Coronation Street». Det var blant annet her Kylie Minogue (53) først ble kjent som skuespiller før hun ble verdensberømt popartist. Det samme med Natalie Imbruglia (47).

The Guardian skriver at 1,5 millioner briter fortsatt følger livet i den fiktive byen Erinsborough og Ramsay Street daglig.

I Norge har serien periodevis vært sendt på TV3, NRK3 og TV 2.

Fansen er nå svært fortvilet over at de må ta farvel med gjengen. På Twitter flommer det over med reaksjoner: