TV-KLAR: Antonio Riera er en av deltagerne i årets «Ex on the Beach».

Lillebroren til Mario Riera har sjekket inn på «Ex on the Beach»

Anotonio Riera (21) går i fotsporene til storebror og realitykjendis Mario.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

I slutten av september var det premiere på den femte sesongen av «Ex on the Beach» hvor åtte single unge mennesker har sjekket inn på en luksusvilla i Hellas.

En etter en sjekker også deres ekser inn, og denne uken var det Antonio Riera (21) fra Bergen sin tur – broren til realitykjendis Mario Riera (23).

– Jeg har på en måte allerede opplevd reality gjennom min bror, så det er ikke like nytt for meg. Nå er det min tur, og det blir veldig spennende å se hvordan jeg blir tatt imot.

21-åringen sier han føler seg godt rustet etter å ha observert storebror på TV i flere år.

NÆRE: Antonio sier at han og Mario har vært som knoll og tott siden de var små.

– Jeg er jo forberedt på at jeg kan bli klippet på en annen måte enn det jeg er. Det var jo veldig rart å se Mario som en dramaqueen og starte opp krangler, når jeg kjenner ham som en fin og lun person.

– Hvordan tror du at du blir fremstilt da?

– Jeg håper å bli fremstilt som jeg er. En snill person som tar vare på andre og oppfører meg. Men selvfølgelig regner jeg med at det blir litt drama knyttet til damer og meg.

– Så nokså lik din storebror?

– Nei, vi er egentlig ikke så like når det kommer til det. Det blir nok litt drama rundt meg, men ikke i samme grad som min bror, ler han.

SE VIDEO: Dette er startcasten.

Bla lenger ned i artikkelen for å se alle eksene som sjekker inn underveis.

Før Antonio reiste til Hellas var Mario en av få som visste at han skulle på TV-innspilling.

– Jeg fikk ett godt råd, og det var å være meg selv. Og kose meg da. Han var en stor del av at jeg skulle være med, jeg hadde nok ikke vært med hvis ikke.

Han forteller om et nært forhold:

– Vi er veldig gode brødre samtidig som vi er bestevenner. Vi har egentlig vært knoll og tott siden vi var liten, og deler alt sammen.

Han sier han ikke er redd for å bli forbundet som «broren til Mario».

– Jeg har alltid vært «lillebroren til Mario», både i og utenfor realityverden. Men det gjør meg ikke noe, jeg er uansett meg.

les også «Ex on the Beach» gjør som «Paradise Hotel»: Har innført ny sex-regel

Antonio og Mario er to av fire brødre i søskenflokken.

– Jeg har alltid tenkt at det virker så gøy etter at jeg ble introdusert for denne verdenens gjennom Mario. Så når jeg var lei corona og hadde lyst på et eventyr tenkte jeg «fuckit» nå gjør jeg som ham.

Han sier han er glad i oppmerksomhet, og trivdes med å være foran kamera.

– Jeg gleder meg til jeg sjekker inn. Det er jo litt spennende å gå fra å være en helt vanlig mann på gaten til å kanskje bli gjenkjent.

Han sier seerne kan vente kjærlighet, glede, tårer og drama i den kommende sesongen.

Dette er alle som sjekker inn underveis i sesongen: